DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti
DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Canpolat istifa etti.
Canpolat, yaptığı yazılı açıklamada, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyeliğinden 23 Aralık itibarıyla istifa ettiğini bildirdi.
En Çok Okunan Haberler
- BİM'in sansür girişimi ifşa oldu
- Dr. Serdar Savaş'tan Çin aşısı için sahtekarlık iddiası
- Yılmaz Özdil'e 'Atatürk'e hakaretten' soruşturma
- Ateş Kara'dan Çin aşısı açıklaması
- Şeriatçı vakfa Gökçek hediyesi
- Çavuşoğlu'nun söylediği gibi ‘Ortak çalışma grubu yok’
- Kılıçdaroğlu’ndan Fikri Sağlar’a sert tepki
- Yemen'deki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi
- Açılmadan çöken köprüyü yapan şirkete anıt kıyağı
- Yakılan kadının son sözü
Video Haberler
- Asker oğlunu karşısında gören annenin büyük sevinci
- Antalya’da iguana seferberliği
- 3 çocuklu kadını, babası boğazından bıçakladı
- Çiftçi daha fazla dayanamadı, sinirinden ağladı
- Çıplak vatandaş Yaşasın devrimci gençlik” sloganı attı
- Otobüs şoförünü dövdü: Canım sıkıldığım için saldırdım
- Küçükçekmece'de dehşet anları!
- Polislere hakaret edip, aracına binerek kaçmaya çalıştı
- Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler
- Covid-19 aşıları Sağlık Bakanlığı depolarında
En Çok Okunan Haberler
- BİM'in sansür girişimi ifşa oldu
- Dr. Serdar Savaş'tan Çin aşısı için sahtekarlık iddiası
- Yılmaz Özdil'e 'Atatürk'e hakaretten' soruşturma
- Ateş Kara'dan Çin aşısı açıklaması
- Şeriatçı vakfa Gökçek hediyesi
- Çavuşoğlu'nun söylediği gibi ‘Ortak çalışma grubu yok’
- Kılıçdaroğlu’ndan Fikri Sağlar’a sert tepki
- Yemen'deki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi
- Açılmadan çöken köprüyü yapan şirkete anıt kıyağı
- Yakılan kadının son sözü