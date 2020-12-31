DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Canpolat istifa etti.

AA
31 Aralık 2020 Perşembe, 21:08
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Canpolat, yaptığı yazılı açıklamada, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyeliğinden 23 Aralık itibarıyla istifa ettiğini bildirdi.


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