DEVA Partisi'nde 'Kayyım rektör' ayrışması

02 Ocak 2021 Cumartesi, 16:20

AKP'li Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması DEVA Partisi'nde çatlağa neden oldu.

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Bahar Ekşi, "Tanıdığım çok değişik fikirlere sahip açık ve öngörülü bir rektör. Türkiye’de akademik olarak alanında en çok atıfı alan. Lisansı ODTÜ, YL ve Doktorası Boğaziçi’nde olan birinin Boğaziçi’ne rektör olarak atanmasını çok haklı buluyorum. Melih Bulu hocamı tebrik ediyorum" dedi.



BABACAN: KAYYUM REKTÖR İSTEMİYORUZ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Bulu'nun rektör yapılamasına tepki gösterdi. Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Üniversiteler özerk olmalıdır. Ülkemizin özgür akademiye, özgür bilim insanlarına ve üretken öğrencilere ihtiyacı var. Bu özgürlük ve üretkenlik, kayyum atamalarıyla sağlanamaz. Kayyum Rektör İstemiyoruz. Özgür bir akademi istiyoruz."

ÖĞRENCİLERDEN EYLEM ÇAĞRISI

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Bulu'nun rektör atanmasını protesto etmek için Pazartesi günü saat 14:00'te basın açıklaması yapacaklar.

Boğaziçi Dayanışması'nın yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni kayyumu atandı, sermayedar ve AKP milletvekili aday adayı Melih Bulu. Hiç uzatmadan söyleyelim, Melih Bulu rektörümüz değildir, kayyum rektör istemiyoruz.

Bütün Boğaziçi öğrencilerine ve emekçilerine, üniversite dayanışmalarına ve demokratik toplum örgütlerine çağrımızdır. Pazartesi günü saat 14:00'te Boğaziçi Güney Kampüs kapı önünde BASIN AÇIKLAMASI gerçekleştireceğiz, hepiniz davetlisiniz. Ayrıca Boğaziçi öğrencileri olarak pazartesi günü online dersleri BOYKOT edeceğiz, bütün Boğaziçi öğrencilerini bu atmaya karşı boykota çağırıyoruz.

AKP hükümetinin üniversitelerin özerk yapısına saldırılarına karşı bizim yanımızda olun. Atanan kayyumlara karşı hep birlikte mücadele edelim. Bütün üniversite öğrencilerini ve bize destek olmak isteyen herkesi Pazartesi saat 14:00'te Boğaziçi Güney Kampüs kapı önünde bekliyoruz!"