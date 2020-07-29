Deva Partisi'nden Erdoğan'a çağrı: "Kanun teklifini geri gönder"

Deva Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya platformları ile ilgili yasanın basın ve ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini ve geniş bir tartışma sonucunda hazırlanmadığını belirterek Cumhurbaşkanı’ndan kanunun tekrar tartışılmak üzere TBMM'ye geri gönderilmesini istedi.



Yeneroğlu, AKP ve MHP’nin oyları ile TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen sosyal medya yasasının ifade özgürlüğüne yönelik tehdit olduğunu söyledi. Televizyon ve gazetelerin iktidarın ya doğrudan kontrolünde ya da yoğun baskısı altında olduğunu belirten Yeneroğlu, “Düzenleme ile iktidar bir adım daha ileri giderek; sosyal medyayı ve dijital yayıncılığı da kendi tekeline almak istemektedir” dedi.

'PLATFORMLARIN SANSÜRE YETKİLİ TUTULMASI KABUL EDİLEMEZ'

Yasa ile “sosyal medya platformlarına yeni zorunluluklar getirmek ve internette sansürün daha etkili yapılmasının önünü açmanın amaçlandığını savunan Yeneroğlu, "Sosyal medya platformlarının yeni yükümlülüklerle birlikte Türkiye’den çekilme kararı alabileceğine" dikkat çekti.

Yasa ile sosyal medya platformlarının Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de tutma zorunluluğu getirdiğini, bunun iktidarı eleştiren kullanıcıları tespit etmek için kullanacağını iddia eden Yeneroğlu, iktidarı, yolsuzluk ve hukuksuzlukları eleştiren kullanıcıların kolayca tespit edilerek gözaltına alınması, tutuklanmasına neden olacağını ileri sürdü.

Platformların vatandaşların kişilik hakları ihlali ve özel hayatın gizliliği ile ilgili taleplerini 48 saat içinde karara bağlamak zorunda olduklarını, platformların doğrudan sansüre yetkili tutulmasının hukuken kabul edilemez olduğunu söyledi.

YENEROĞLU: İKTİDAR SOSYAL MEDYAYI DA GAZETE VE TELEVİZYONLARINA BENZETMEYE ÇALIŞIYOR

Sosyal medya platformlarının öngörülen çok ağır cezalar karşısında riske girmemek için aslında suç olmayan birçok içeriği silme veya kaldırma yolunu tercih edeceğini belirten Yeneroğlu, yasanın hem kullanıcılar için hem de sosyal medya platformları için ifade özgürlüğü ihlallerine neden olacağını anlattı. İktidarın hedefinin kişilik hakları veya özel hayatın gizliliği olmadığını öne süren Yeneroğlu, “İktidar sosyal medyayı da iktidar gazete ve televizyonlarına benzetmeye çalışmaktadır” dedi.

'TBMM'YE GERİ GÖNDERİLSİN'

Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Kurul’da kabul edilen yasayı, yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye geri göndermesi çağrısında bulundu.