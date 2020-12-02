DEVA Partisi’nden İrfan Fidan tepkisi

02 Aralık 2020 Çarşamba, 16:41

5 gün önce Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday olacağını açıkladı. Celal Çelik, İrfan Fidan’ın yetişebilmesi için Yargıtay'daki AYM seçimlerinin 17 Aralık’a ertelendiğini savunarak, “Alın size “Yargı Reformu”! Böylesi rezalet Yargıtay tarihinde görülmedi” demişti.

Son olarak konuyla ilgili açıklama yapan DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, “Yargının bağımsızlığının teminatı olarak görev yapması gereken Hâkimler ve Savcılar Kurulu, son günlerde kamuoyunda tartışma yaratacak önemli atamalara imza atmıştır. Bu atamalardan birisi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın İrfan Fidan’ın Yargıtay üyeliğine seçilmesidir. Sn. İrfan Fidan’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı boyunca pek çok soruşturmayı siyasi iktidarın arzu ettiği doğrultuda yürüttüğü kamuoyunun malumudur” dedi.

“CİDDİ BİR TEHLİKEDİR”

“İrfan Fidan’ın İstanbul’daki görev süresi içinde hukuk adına ortaya koyduğu hazin tablo ortadadır” değerlendirmesinde bulunan Yeneroğlu, “Sn. Fidan Yargıtay üyeliğine seçilmesinden sadece birkaç gün sonra, önümüzdeki ay yapılacak olan Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay’ın kontenjanından aday olduğunu açıklamıştır. İrfan Fidan Yargıtay’da henüz cübbesini dahi giymeden Anayasa Mahkemesi’ne üye olmak için aday olması yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı için ciddi bir tehlikedir” açıklamasında bulundu.

Mustafa Yeneroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Sn. İrfan Fidan’ın Anayasa Mahkemesine üye seçimine adaylığını açıklaması, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçilmesinden kısa bir süre sonra olması, atamalarda iktidarın istek ve taleplerinin dikkate alındığının açık kanıtıdır. Yargıtay üyeliği bir atlama tahtası olarak kullanılmaktadır. Bu durum Yargıtay üyeliğinin de itibarını da ayaklar altına almaktadır. Yüksek yargımızı rencide edecek bu uygulamalara son verilmelidir.

MOBBİNG İDDİASI

"Ayrıca aday olan bazı üyelere çekilmeleri konusunda baskı yapıldığı, çekilmek istemeyenlere mobbing uygulandığı iddiaları ise durumun vahametini ortaya koymaktadır. Bu iddialar Sn. Fidan’ın Yargıtay’a atanmasının ve Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday olmasının olağan olmadığını, bilakis planlı bir şekilde bu konuma getirildiğini açıkça ortaya koymaktadır."

"Türkiye’de yargı organının en temel yapısal sorunları; yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma ihlalleri ve liyakattir. Ancak iktidar, en yüksek yargı merci olan Anayasa Mahkemesi’ne üyelik seçimlerinde liyakat esaslarını göz ardı etmektedir. Tamamen iktidarın hesapları üzerinden Yüksek Yargı şekillendirilmeye çalışılmaktadır."

"Bu durum demokratik bir hukuk devleti ve anayasanın üstünlüğünün korunması için vazgeçilmez olan ve kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyen Anayasa Mahkemesi’nin iktidarın güdümü altına alınması arzusunun bir sonucudur. Kaldı ki, iktidarın yargı reformundaki samimiyetsizliğinin de açık kanıtıdır."