DEVA Partisi’nin ilk büyük kongresi yapıldı. Babacan, yeniden genel başkan seçildi

30 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

DEVA Partisi’nin 1. Olağan Kongresi, siyasi partilerden gelen mesajların okunmasıyla başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Hür Dava Partisi Genel Başkanı İshak Sağlam, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Refik Karakoç ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş kongreye mesaj gönderdi. Mesajların ardından kürsüye gelen Babacan, özetle şunları söyledi:

EZİLENLER EZMEYE BAŞLADI

Asker vesayeti vardı. Mafyaların çetelerin sokaklarda cirit attığı günlerdi. Benim kız kardeşim 28 Şubat’ın ağır ikliminde ODTÜ’de okuyordu. Başındaki örtü yüzünden 3 defa uzaklaştırma cezası aldı. Üstelik düzenledikleri tutanağa “ders araç ve gereçlere zarar vermek” yazıldı. Türkiye böylesine karanlık bir dönemden geçiyordu. Benim siyasete girmem bu duruma bir isyandı. Türkiyeyi bu durumdan ve 2001 krizinden çıkartmak için mücadele ettim. Bu ülkede başörtüsü sorununu yok ettik. Bir daha kimse bu yasağa cürret edemez. Geçmişte ezilenler, başkalarını ezmeye başladı. Ezilmenin ne demek olduğunu ezilen bilir. Ezilmenin ne olduğunu bilen başkasını ezmez.

ASGARİ ÜCRET TEPKİSİ

İnsanlar aç. Açıklanan asgari ücreti görüyor musunuz? Biz çarşı pazar enflasyonunu gerçek enflasyonu alın ve biraz refah payı ekleyin dedik. Bunların çarşı pazardan haberi yok. Şu an beka dedikleri bir kişinin bekası oldu.

FAİZ ELEŞTİRİSİ

Bunlar faiz lobisi deyip durmuyor muydu? Ne oldu? Acaba faiz lobisine boyun mu eğdiniz? Ondan mı son 3 ayda faizi 2 katından fazlaya çıkarttınız. Bu ülkenin bürokratlarını meydanlarda yuhalattınız. Onlardan bir helallik istemeyecek misiniz?

KAYYIM ELEŞTİRİSİ

Derneklere kayyum atayan kanun çıkarttılar. Utanmasalar bir kanun daha çıkartıp siyasi partilere de kayyım atayalım şu muhalefeti bitirelim diyecekler. Kayyımlar ülkesi olduk.

KİMİN YANINDAYIZ

Her şehirde güvenilir kadrolar oluşturduk. Tam 41 ile gittim. Arayıp bulmak isteyenlere nerede olduğumuzu söyleyelim. Biz borcumuzu ödeyemiyoruz diyen esnafın, yoksulluğa terk edilen çiftçimizin yanındayız. Her gün ölüm korkusu yaşayan kadınlarımızın yanındayız.Zulme uğrayan KHK’lilerin yanındayız. Kimlerle beraber olduğumuzu merak edenleri vatandaşlarımızın yanına davet ediyoruz.