DEVA Partisi'nin kurucularından Abdurrahman Bilgiç siyaseti bıraktı

DEVA Partisi'nin kurucuları arasında yer alan emekli büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, sosyal medya hesabı üzerinden siyaseti bıraktığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2021 Salı, 21:52
DEVA Partisi'nin kurucularından Abdurrahman Bilgiç siyaseti bıraktı
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nin kurucuları arasında yer alan emekli büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, Twitter hesabı üzerinden siyaseti bıraktığını açıkladı.

Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı olarak DEVA Partisi'nde yer alan Bilgiç, "Siyaseti bıraktım. Nazik sözleriniz ve güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


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