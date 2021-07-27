DEVA Partisi'nin kurucularından Abdurrahman Bilgiç siyaseti bıraktı

27 Temmuz 2021 Salı, 21:52

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nin kurucuları arasında yer alan emekli büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, Twitter hesabı üzerinden siyaseti bıraktığını açıkladı.

Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı olarak DEVA Partisi'nde yer alan Bilgiç, "Siyaseti bıraktım. Nazik sözleriniz ve güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.