DEVA Partisi yöneticisinden itiraf: Allah'tan dileğim komünist insanların yönetimi

08 Haziran 2021 Salı, 01:01

DEVA Partisi Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Gümüş'ün Twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem haline geldi.

Yaptığı paylaşımda, ülkücü/muhafazakar mahallenin insanı olduğunu ve artık gördüklerinden iğrenir hale geldiğini belirten Gümüş, "Allah'tan tek dileğinin Türkiye'nin komünistler tarafından yönetilmesi" olduğunu dile getirdi.

Mesajının sonunda da "İsyansa isyan kardeşim. Zihinlerinizdeki zincirleri kırın!" çağrısı yapan Gümüş'ün paylaşımı, sosyal medyada gündem haline geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, Gümüş'ün DEVA Partisi saflarında olmasına şaşırırken yaptığı paylaşım nedeniyle desteklerini dile getirdi.

İşte Kasım Gümüş'ün paylaşımı:



