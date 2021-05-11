Devlet Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri' hakkında açıklama

11 Mayıs 2021 Salı, 16:37

Devlet Bahçeli, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısına ve seçim tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, "İsrail güvenlik güçleri en iyi bildikleri terör yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır. İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan ifadeler şöyle:

''Cumhur İttifakı’nın ortak ve sarsılmaz kararı açıktır.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır.

CHP ile İP’in mafyalaşmış siyasetten bahsetmesi hezeyandır.

CHP’nin uyuşturucu baronlarıyla nasıl içli dışlı olduğunu biraz hafıza tazelemesi yapanlar hemen göreceklerdir.

Asıl mafya, asıl kanun kaçağı, asıl millet düşmanı terör örgütleriyle elele verenlerin bu kapsamda ne konuşmaya yüzleri ne de insan çıkacak halleri vardır.

Cumhur İttifakı’nı mafya ile ananlar bozuk maya ve mizaçlarına boyun eğmişlerdir.

Türkiye’de çetelerin hükmü bitmiştir.

Hukukun üstünlüğü varken mafyanın varlığı düşünülemeyecektir.

Türkiye’de mafya düzeni değil, milletin egemenliği hakimdir.

Yürürlükteki darbe anayasasıyla bu hedefe ulaşılamayacağı ortadadır.

Milliyetçi Hareket Partisi “Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Maddelik Yeni Anayasa” önerisiyle duruşunu, tasavvurundaki devlet ve toplum ufkunu ana hatlarıyla ve özet halinde milletimizle paylaşmıştır.

Aylardır üzerinde çalışılan anayasa önerimizin muhtevasını bilmeden, bazılarının anayasa allamesi kesilmesi, sonra da kerameti kendinden menkul bir anlayışla kusur aramaya koyulmaları kara mizahtır.

100 maddelik anayasa önerimiz bugüne kadar yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve takdirine sunulmuştur.

Bunun dışında metni ne eline alan, ne gören, ne de okuyan olmuştur.

Kaldı ki değerli ve saygın anayasa çalışmamızın bütününe nüfuz etmeden karalamak, kötü göstermek art niyetliliktir.

Siyaset er meydanıdır.

Varsa bir çalışması bulunan, varsa bir hazırlığı olan çıkıp milletimize açıklamalıdır.

Daha bir sayfasını okumadıkları anayasa öneri metnimizi önyargılarla tenkit etmek, toptancı mantıkla reddetmek, hayal mahsulü isnatlarda bulunmak Türkiye’nin dağılan, çözülen, marjinalleşen, perişanlık yaşayan çapsız muhalefet anlayışının belgeli vesikasıdır.

CHP Genel Başkanı, “amaç gündem değiştirmektir” diyerek hiç kimseyi şaşırtmamıştır.

İP’in ahlaken sorunlu ve ayıplı yorumu ise siyasi iflasın tam bir ilamıdır.

Saadet Partisi Genel Başkanı’nın “millet karnını doyurma derdinde, ne anayasası,” ifadesi de gaflettir.

Anayasa’nın ilk dört maddesine neşter vururlarken pilava kaşık mı sallamışlardır?

Bazı köşe yazarları kalemlerini zillet mürekkebine batırıp yalana teşrifatçılık yapmışlardır.

Siyasi ve ideolojik taassupların enkazı altında kalmak bu tiplerin ortak özelliğidir.

Ciddiyetsizlerde cibilliyet yoktur.

Bilmemek ayıp değildir.

Fakat bilmeden biliyormuş gibi davranmak tarihi yanlıştır.

Kim ne söylerse söylesin, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü yeni bir anayasayla geleceğin yüz yıllarına cumhurun muazzam varlığıyla taşınacaktır.''