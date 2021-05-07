Son seçim anketlerinde AKP'nin oyları düşmeye başladı, yandaşlar 'algı yönetimi' söylemine sarıldı
Son seçim anketlerinden çıkan sonuçlar, yandaşları 'algı yönetimi' söylemine yönlendirdi.
Araştırma şirketlerinin son seçim anketleri yandaşlar ile AKP'li isimlerin de gündeminde... Son anketlerde, AKP'nin oy oranının yüzde 30'ların altında çıkması üzerine konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen; partisinin oy oranı için "yüzde 40'ların üzerinde" derken, anketleri "manipülasyon" olarak nitelendirdi.
"İKİNCİ TURA KALACAK DİYORLARDI..."
Şen, anketler üzerinden algı operasyon yapıldığını, bu anketleri yapanların ve gündeme getirenlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalacağını da önü sürdüğünü söyledi.
"ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR"
Şen'in sözlerini bugün Hürriyet'te yayımlanan köşesine taşıyan AKP'ya yakın isimlerden Abdulkadir Selvi de benzer söylemler üzerinden AKP'yi yüzde 30'un altında gösteren anket şirketlerini hedef aldı. "Ne yazık ki son dönemde anket firmaları kamuoyunun nabzını tutmaktan ziyade algı operasyonları yapıyorlar" diyen Selvi, "Böylece kendi inandırıcılıklarına darbe vuruyorlar. Anket firmaları artık kamuoyunun nabzını tutan araştırma şirketleri olarak değil, kamuoyunu manipüle eden firmalar olarak görülmeye başlandı" ifadelerini kullandı.
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