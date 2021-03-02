Devlet Bahçeli: "HDP'nin kapatılması acildir"

02 Mart 2021 Salı, 10:50

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısından konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, "MHP'nin millet anlayışı dışlayıcı, ötekileştirici ve uzaklaştırıcı değildir, hiç de olmamıştır" dedi.

Bahçeli, erken seçim tartışmalarıyla ilgili ise "Erken seçim tartışmalarının sıcak gündem tutulması maksadıyla sipariş açıklama yapanların 2023 haziran ayını beklemek durumunda olduklarını bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye'nin geleceği heba edilemez" diye konuştu.

Bahçeli, aralarında HDP'li vekillerin de olduğu Meclis'e gelen fezlekeler üzerine de açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin kapatılması acildir, şarttır. Başka bir isimle tekrardan faaliyette bulunmasına izin verilmemelidir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Demokrasiler de millet gerçeğinden beslenmiştir. Milletleşme sonuçlanmış değil devam edegelen dinamik bir süreçtir. Beraberce yaşanan her an tarihi nitelikli ittifakla benimsenmiş zengin bir zile, kutlu ülkelere doğru artan bir kaynaşmadır. Millet olma hali toplumun, sosyal kültürel ekonomik bağın tartışmasız uzlaşma alanıdır. Bir oyun havası ile neşelenmemiz bir ağıtla hüzünlenmemiz bu yüzdendir. Millet olma hali onu oluşturan alt kültürlerin inkarı anlamı taşımayacaktır. Bu açıdan MHP'nin millet anlayışı dışlayıcı, ötekileştirici ve uzaklaştırıcı değildir hiç de olmamıştır. Hiç kimsenin kökenini veya mezhebini küçümseyen, engelleyen, yasaklayan bir zihniyete yakın durmamız düşünülemeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da millet kavramı birleştirici ve bütünleştirici bir rol oynamıştır."

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

"Erken seçim tartışmalarının sıcak gündem tutulması maksadıyla sipariş açıklama yapanların 2023 haziran ayını beklemek durumunda olduklarını bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye'nin geleceği heba edilemez. Etmek için ortam kollayanlara fırsat verilemez. PKK'nın gözetleme kulesi olan HDP ile ittifak şemsiyesi altında toplananlar, bunun adına da demokratik güç birliği diyenlere içine düştükleri zilletin bedelini er ya da geç ödeyecekler.

Hakem ve hakim olan millettir. İstiklal için birlik, istiklal için dirlik diyoruz. And olsun kazananın millet olacağına inanıyoruz. Korkaklar her gün ölüp ölüp dirilmeye mahkumdur. Sevdamız millet gücümüz millettir.

PKK’nın keşif kolu ve gözletme kulesi olan HDP ile yasak bir ittifak şemsiyesi altında toplananlar bunun adına da gerçek anlamından koparılmış demokratik güç birliği diyenler içine düştükleri zilletin bedelini er ya da geç ödeyeceklerdir."

CHP'YE TEPKİ GÖSTERDİ

"CHP yanlıştadır, İP yanlış ata oynamıştır. HDP ise a’dan z’ye yozlaşmanın ve terör bataklığının içindedir. 13 insanımızın kafasına kurşun sıkmak suretiyle şehit eden teröristlere arka çıkan parti görünümlü bir suç örgütüne siyaset ve demokrasi hayatında nasıl bir yer olacaktır? Gara’da yuvalanan teröristlere haber götürüp onlardan kanlı haber getiren milletvekillerinin şehit ve gazi yadigarı TBMM’de ne işi vardır? Küstahça devleti suçlayan üstelik milletin hazinesinden geçinen terörizmin çakar takmış militanlarına sabır göstermek Türk milletine saygısızlıktır. HDP tarih ve millet önünde suçludur. İttifak ortakları ağır bir vebal altındadır.

HDP’ye oy verenler PKK’nın uşağı terörün uzantısı olsun diye mi oy verdiler? HDP’yi tercih edenler cinayetlerin sökün etmesini mi istediler? PKK’nın arka bahçesi asıl suçunu iradesini ve varlığını Kandil’e bağlamış bir sözde partinin aldığı oy oranının demokrasi ile bağdaşması, insanlıkla anılması herkes bilmelidir ki şehitle caninin bir tutulması kadar korkunçtur. Şerefiniz kadar konuşun desek ağzını bıçak açmayacak ne kadar sabıkalı ve sicili karanlık kişi varsa HDP’yi kollamak için demokrasiyi kullanmaktadır. Demokratlığı ağızlarından düşürmeyen soytarılar Türkiye’nin karşısında teker teker yuvalanmışlardır."

BOĞAZİÇİ AÇIKLAMASI

"Bunlar neyin kafasını yaşıyorlar kime hizmet ediyorlar kimlerin değirmenine su taşıyorlar? Bazılarının geçmişte darbeci eylemlerini cümle alem bilmesine rağmen hep puslu ortamlarda öne çıkan bu çürük rektörler Türkiye’nin yaşadığı iç ve dış sorunlar hakkında bir defalık da olsa yerli ve milli duruş gösterecek onuru ne zaman ispat edecekler. Ellerine tutuşturulan metinlere heyecanla imza atan buçuk aydınlar Türk milletinin üzerlerindeki haklarını ne zaman ve daha hangi haller ortaya çıkarsa ödeyecekler?"

"HDP KAPATILSIN" ÇAĞRISI

"Türk milleti ne olup bittiğini kimin kiminle hangi senaryonun parçası olduğunu açık bir şekilde görmektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının PKK ile iltisakı meydanda olan HDP hakkında inceleme başlatması çok önemli ve beklediğimiz bir gelişmedir. Başsavcılık inceleme sonucunda HDP’nin faaliyetlerinin terör eylemlerinin odağı haline geldiğine karar verirse soruşturma safhasına geçecek nihayetinde hazırlanan iddianame Anayasa mahkemesine sunacaktır. Siyasi partilerin kapatılması Yargıtay cumhuriyet başsavcısının açacağı dava üzerine AYM tarafından kesin olarak karara bağlanmaktadır. Türkiye bir hukuk devleti ise HDP’nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır. Başka bir ad altında paravan terör oluşumu çatısı ile bile tekrar faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir."