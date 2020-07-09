Devlet başkanlarını, ünlüleri giydiren 200 yıllık marka iflas etti

09 Temmuz 2020 Perşembe, 16:45

Küresel ekonomiyi sarsan salgını ABD'nin en eski ve en en prestijli perakendecilerinden olan 200 yıllık Brooks Brothers'ı da vurdu.

1818 yılında kurulan ve 40 ABD Başkanı'nın yanı sıra pek çok üst düzey yöneticiyi giydirmesiyle bilinen perakendeci Brooks Brothers iflas etti.

Mayıs ayında piyasadan 20 milyon dolar borçlanan şirket, "Chapter 11" kapsamında mahkemeye başvurup iflas koruma isterken, iflas sürecinde işletmenin operasyonlarını desteklemek ve şirketin satışını sağlamak iki kreditörle 75 milyon dolarlık DIP finansmanı için anlaştı.

Geçen yıl 991 milyon dolarlık ciro yapan şirket, bunların yüzde 20'sini internet üzerinden gerçekleştirmişti. Brooks Brothers, perakendeciliğin yanı sıra United Airlines, Macy's, Netjets gibi şirketlerle toptan üniforma anlaşmalarına da sahip.

Şirketten yapılan açıklamada, "Geçen yıl boyunca Brooks Borthers yönetimi ve finansal ve hukuki danışmaları şirketin geleceği için satış da dahil olmak üzere stratejik seçenekleri değerlendirmektedir. Bu süreçte Covid-19 işlerimiz üzerinde yıkıcı etkiye sahip oldu." denildi.

BİR DÖNEM BEŞİKTAŞ'IN DA SPONSORUYDU

Habertürk'te yer alan bilgilere göre, ABD medyasında Brooks Brothers'ın için pek çok alıcı olduğu ancak bunların çoğunun markayı daha az mağaza ile almak istediği belirtiliyor.

Dünya genelinde 500'den fazla mağazası olan ve 4 bin 25 kişi çalıştıran Brooks Brothers 51 Kuzey Amerika mağazasını kapatma kararı aldı ve sayının 250'yi bulabileceği belirtiliyor.

Satış mağazalarının yanı sıra üretim atölyeleri de kapatmalardan etkilenecek. 15 Ağustos itibarıyla takım elbise, kravat ve gömlek üretiminin yüzde 7'sinin yapıldığı Massachusetts, Kuzey Carolina ve New York'ta bulunan tesisler kapatılacak.

Türkiye'de de faaliyet gösteren Brooks Brothers ürünleri Türkiye’de Rahmi Koç’un şirketi RMK Classic Giyim tarafından satılıyor. Koç Holding bünyesinde bulunmayan, Rahmi Koç'un şahsına ait RMK Classic Giyim şirketi 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Beşiktaş Kulübü'nün resmi giyim sponsorluğunu da üstlenmişti.