Devlet kurumlarında rüşvet operasyonu: 7 şüpheliye gözaltı
Sakarya'da, polis operasyonunda, aralarında icra müdürü, memur ve emlakçıların bulunduğu 7 şüpheli, rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah operasyon düzenledi. Aralarında icra müdürü ve Kocaali Belediyesi’nde görevli mühendis, Tapu İl Müdürlüğü'nde görevli memur ile emlakçıların bulunduğu 7 şüpheli, gözaltına alındı. Rüşvet ve yolsuzluk olaylarına adının karıştığı belirtilen 22 kişinin ise ifadeye çağırıldığı öğrenildi.
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