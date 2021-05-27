İzmir'de rüşvet operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

İzmir'de jandarma tarafından düzenlenen rüşvet operasyonunda biri kamu görevlisi 11 zanlı gözaltına alındı.

AA
27 Mayıs 2021 Perşembe, 14:51
İzmir'de rüşvet operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında 17 zanlı hakkında yakalama karara verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Bornova, Menemen, Çiğli, Buca, Bayraklı, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 1'i kamu görevlisi 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

İkametlerinde bulunamayan 6 zanlı aranıyor.



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