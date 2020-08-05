Devlet sanatçısı unvanlı piyanist, ünlü Alman besteciyi anıyor

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 06:00

Ünlü piyanistimiz Gülsin Onay, Ludwig van Beethoven’in tüm dünyada kutlanan 250. doğum yılında sevilen eserlerini “Gülsin Onay: Beethoven” başlıklı albümle dinleyicisine sundu. Gülsin Onay’ın Beethoven seçkisinde bestecinin üç farklı dönemine ait piyano sonatı, Op.13 “Pathetique”, Op. 53 “Andante Favori”, Op. 53 “Waldstein” ve Op. 111 bulunuyor.

Gülsin Onay, bu eserleri kendi özel yorumuyla seslendirdi ve albümün giriş yazısında besteci ile ilgili şu düşüncelerini paylaştı: “250 yıl önce doğan Beethoven’in inşa ettiği olağanüstü müzik dünyasını ve o dünyanın sağlam yapısını hiçbir şey bozamadı. Beethoven kadar, tuşların üzerine gönderdiği vahşice duyguları ve müzik patlamalarını iz bırakmadan silen, sonra da hepsini yine kendisi teselli ederek göklerde gezdiren çok az besteci vardır. Tabii uzun sürmeden şefkatli okşamalar yerini tekrar volkanik patlamalara bırakır.

Nasıl bir mücadele, nasıl bir isyan ve nasıl bir yakarışla ilan-ı aşktır o. Her zaman iyi ki piyanist olmuşum diye şükrediyorum. Yoksa fırtınaların en coşkulusunu yaşamaktan yoksun kalacaktım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Ludwig, sensiz bir dünya çok eksik olurdu!”

Sanatçının bu coşkulu seslenişi albümün nasıl bir heyecanla hazırlandığına da işaret ederken kayıt ve mastering işlemlerini oğlu Erkin Onay’ın yaptığını, tasarımın ise Gözde Oral’a ait olduğunu hatırlatalım. Lila Müzik’ten çıkan albüm temmuz sonundan bu yana dijital platformlardan da dinlenebiliyor.

SHAKESPEARE VE MÜZİK

Lila Müzik etiketiyle piyasaya sunulan bir başka albüm ise Shakespeare’in oyunlarındaki müziklerden oluşuyor. 400 yıl önce yazılmış eserlerinin bugün hâlâ büyük bir izleyici topluluğu tarafından seyredildiği ünlü İngiliz yazarın albümde yer alan seçkisi, “Bir Yaz Gecesi Rüyası”, “Fırtına”, “12. Gece”, “Kısasa Kısas”, “Beğendiniz” gibi oyunlar. Eserleri Rönesans ve Barok dönemi enstrümanları ile viola da gamba sanatçısı Bülent Oral, lute ve theorbo sanatçısı Diego Leverit ve soprano Linet Şaul seslendiriyor.

Bu seçkiler daha önce Pera Müzesi’nde seslendirilmiş, festivallere davet edilmiş ve Shakespeare’in doğum günü olan 23 Nisan’da yayımlanması planlanmış, ancak pandemi nedeniyle gecikmişti. Albüm Venedik Taciri oyunundan Lorenzo’nun ünlü repliği ile başlıyor ve bunu İngiliz Soprano Dame Emma Kirkby seslendiriyor.

Gülsin Onay ayrıca bu yıl da bütün zorluklara rağmen düzenlenecek 17. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’ne katılacak. Festival, 17 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Sanat yönetmenliğini 2004 yılından beri Eren Levendoğlu’nun yaptığı festivalin programı www.gumuslukfestival.org adresinden açıklanacak.