"Devlet SGK’ya prim katkısını ödemedi"

04 Şubat 2021 Perşembe, 12:09

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. Maddesi’ne göre devletin her ay tahsil ettiği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin dörtte birini SGK’ya ödemesini düzenliyor. Ödeme tahsilatı yapılan ayın takiben 15 gün içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor.

İzmir Tabip Odası üyesi Ergün Demir ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Güray Kılıç’ın Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı’nın SGK 2019 Yılı Faaliyet Raporu’ndan derlediği verilere göre devlet SKG’ya 2017 yılında 49 milyar 127 milyon 528 bin 716 lira; 2018 yılında 53 milyar 993 milyon 83 bin 257 lira devlet prim katkısını ödedi ancak bu ödemeyi 2019 yılında yapmadı. Raporda aynı kalem ‘sıfır’ olarak yer aldı.

Demir ve Kılıç, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün verilerine atıfla, 2018 yılında SGK’ya yapılan devlet prim katkısının 53 milyar 711 milyon 532 lira olduğunu ancak bu katkının 2019 yılında yapılmadığını ve söz konusu kalemin eksi 186 milyon 48 bin lira olarak görüldüğünü açıkladı.

Demir, devletin SGK’ya yapması gereken ödemelere ilişkin yetkililerin açıklama yapması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi.

“SGK 2019 faaliyet raporunda, Hazinenin kuruma yapılması gereken devlet katkısını ödemediği görülmektedir. Bu durum, sehven mi veya teknik bir sorundan mı yoksa Hazine’deki finansal sıkıntıdan mı kaynaklanmaktadır? Bu durum zaten zor durumda olan sosyal güvenlik kurumunun mali açıdan sürdürülebilirliğini büyük oranda etkileyecektir. SGK, emekli aylık ve ödenekleri ile sağlık harcamalarını ödemekle yükümlüyken bu durumda nelerden tasarruf yapacaktır?”

"KAMUOYUNA AÇIKLAYIN"

“Önümüzdeki günlerde kıdem tazminatı, emekli aylık ve ödeneklerinin ödenmesi konusunun gündemde olacağı, sağlıkta vatandaşlardan alınan katılım payının ve ilave ücretin artırılacağı, Genel Sağlık Sigortasına ek olarak vatandaşın cebinden tamamlayıcı sağlık sigortası gibi bir döneme geçileceğinin işaretleri olarak görmek kehanet olmayacaktır. Devlet katkısının 2019 yılında neden ödenmediği konusunda ‘sehven, teknik veya finansal kriz’ kamuoyuna açıklama yapmalıdır.”

KILIÇ: SGK BATMA NOKTASINDA

Kılıç ise SGK’nın siyasilerin dilinde tartışma konusu haline geldiğini ancak kurumun batma noktasına geldiğini belirterek, “Bu nereden kaynaklanıyor. Pandemi döneminde aktif çalışan işçi sayısının azalması, primlerin azalmasına yol açıyor. İkincisi işverenlerin sık sık prim aflara gündeme geliyor. Azalan bu prim desteğine karşın devletin ödemesi gereken katkısı var. Bu yaklaşık toplanan primlerin dörtte biri kadar. Son dönemde bu paranın yatırılmadığı anlaşılıyor” dedi.