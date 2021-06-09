Devlet Tiyatroları işçileri greve çıkıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları çalışanı işçiler, greve çıkma kararı aldı.
KYK ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda 4/D statüsünde çalışmaya başlayan işçiler, özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle grev kararı aldı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, bakanlık bünyesinde aynı statüde çalışmalarına rağmen işçilerin özlük hakları arasında eşitsizlik olduğu vurgulanarak tüm işçilerin eşit haklara sahip olması gerektiğine dikkat çekildi.
4 Haziran Cuma günü yapılan grev oylamasında yüzde doksan altı “evet” oyunun çıktığının belirtildiği açıklamada, “9 Haziran tarihine kadar herhangi bir itirazın olmaması durumunda sonuçlar ilgili sendikaya iletilerek grev uygulamaya konulacaktır” denildi. Açıklamada, ayrıca yetkili sendikalar olan Hak-İş Öz Büro İş tarafından oylama öncesi işçilerin telefonla aranarak grev oylamasında hayır oyu kullanması yönünde telkinde bulunulduğu iddia edildi.
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