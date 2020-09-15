Devlete ait yurtdışı şirketlerindeki genel müdürlerin ücretleri, ‘kişisel veri’ denilerek gizleniyor

15 Eylül 2020 Salı, 02:00

Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) EÜAŞ International - ICC ve Jersey adasında bulunan BOTAŞ International şirketlerinin genel müdürlerine 2019 yılında ödenen güncel ortalama aylık maaşları sordu. CİMER’den gelen yanıtta, genel müdür maaşlarının kişisel veri olarak tanımlandığına dikkat çekilerek müdürlerin maaş bilgilerinin bilgi edinme hakkı kapsamı dışında kaldığı ifade edildi. Yavuzyılmaz, ETİ Maden İşletmeleri Günel Müdürlüğü’ne bağlı yurtdışı şirketleri ve alt şirketlerindeki genel müdürlerin 2020 yılı güncel maaşlarını da TBMM’ye önerge vererek sordu. Yavuzyılmaz’a gelen yanıtta, “Yurtdışındaki şirketler bulundukları ülke mevzuatına göre kurulmuş olup şirketlerin genel müdür maaş ve sosyal hakları, faaliyette bulunulan ülkenin şartları dikkate alınarak bu şirketlerin yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir” denildi.

‘119 BİN LİRA MAAŞ’

Gazetemize konuşan Yavuzyılmaz, “Eti Maden’in yurtdışı şirket genel müdürlerinin ayda 13 bin 500 Avro maaş aldığını yaptığım araştırmalarla belgelemiş ve kamuoyuyla paylaşmıştım. 2018 yılı üzerinden hesaplasak bugünün kuruyla (8.82) Eti Maden’in yurtdışı şirket genel müdürleri aylık maaşı 119 bin TL oluyor. Bu genel müdürler kira yardımı, araç ve şoför tahsisi, limitsiz kredi kartı ve ikramiye almaya da devam ediyor. Sayıştay raporlarına göre, yüzde 100 hissesi devlete ait olan yurtdışındaki bu şirketlerin yaptıkları harcamaları denetleyen bir mekanizma yok. Bu genel müdürler eliyle işletilen yurtdışı şirketleri, KİT’lerin kara deliklerine dönüşmüş durumda” diye konuştu.

‘DENETİM ENGELLENİYOR’

EÜAŞ ve BOTAŞ’a ait yurtdışı şirketlerinin genel müdür maaşlarını da tespit etmek istediğini anlatan Yavuzyılmaz özetle “Jersey adasında evrak üstünde kurulan bu şirketlerin genel müdürlerinin yurtdışında yaşayıp yaşamadıkları bile belli değil. Bakanlıktan gelen ilk yanıtlar, talep ettiğim maaş tutar bilgilerinin milletvekillerinden saklandığını ortaya koydu. Nitekim gelen yanıtta, bu genel müdürlerin sektördeki diğer mevkidaşlarıyla aynı seviyede maaşlar aldığı yazıyor, hiçbir şekilde rakam belirtilmiyordu. Bu kaçamak yanıtla KİT komisyonu üyelerinin denetimi de bakanlık tarafından engellenmiş oluyordu. Uydurma bahane gerekçe gösterilerek talep ettiğim maaş tutarı bilgileri yine açıklanmadı. Devlete ait kurumlarda çalışan memur ve işçi tüm personelin maaş bilgileri kamuya açık olduğu halde, bu genel müdürlerin maaş tutarları gizleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’e soruyorum: Devlete ait bu kurumlardaki genel müdür maaşlarının açıklanmamasının özel hayatın gizliliğiyle ne ilgisi var” dedi.