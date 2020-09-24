Devletin gazi saymadığı babanın yürek yakan isyanı

24 Eylül 2020 Perşembe, 08:19

Türkiye'de terörle mücadele sırasında yaralansalar da belirli şartları sağlayamadıklarından gazi sayılmayan tam 20 bin kahraman var. Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Başkanı Mesut Kılıçarslan gaziler arasındaki ayrımın kaldırılmasını istiyor.

Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre; Kılıçarslan, 25 Haziran 1994'te bir operasyon sırasında Kato Dağı'nda el yapımı bombanın patlaması sonucu parmaklarını kaybetmiş. Gözündeki şarapnel parçaları hala duruyor. Günlerce GATA'da tedavi görmüş. O günleri şöyle anlatıyor:

TIRNAĞI KIRILAN DA GAZİ

“Doktorlar, en uygun buldukları yerden kesti parmaklarımı. Ancak gözlerime müdahale edemediler, şarapnel parçalarını çıkaramadılar. GATA'da bir buçuk ay tedavi gördüm. Gözümde şarapnel parçası ile yaşamamı istediler. Gazi olamadın dediler.” “Bu ülkede tırnağı kırılan gazi oluyor da parmakları kopan neden gazi olamıyor” diyen Kılıçarslan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gazilik cetvelle ölçülmez. Bu kahraman vatan evlatlarının kimisi uzvunu vatana feda etmiş kimisi kalbinin üzerinde terör kurşunu ve şarapnel ile yaşıyor. Kimi gazimiz de vücudundaki şarapnellerin zehirlemesi sonucu yavaş yavaş ölüme mahkum ediliyor.”

428 ŞARAPNEL PARÇASIYLA ADIM ADIM ZEHİRLENİYORUM

Malul sayılmayan gazilerden biri de Ayhan Dertli… 1995'te Kuzey Irak'ta mayın patlaması sonucu yaralandı. Vücuduna 500 şarapnel parçası isabet etti. 428 tanesini hala vücudunda taşıyor ve ağır metal zehirlenmesi yaşıyor.

Dertli, “Metal zehirlenmesi yaşadığımı 2013'te tesadüfen öğrendim. Bayılma, kusma baş ağrısı yaşıyordum ara ara. Ağır metal zehirlenmesi yaşıyormuşum. Bu sebepten çocuklarım engelli olmuş. Her geçen gün ölüyorum. Evden hellalleşerek çıkıyorum. Devlet halen sen gazi değilsin diyor. Bu halde temizlik görevlisi olarak çalışıyorum” dedi.

VÜCUDUMDAKİ İZLER TATİL YAPARKEN OLMADI

6 Mayıs 1994 günü Çeltik Karakolu'nda pusuya düşen askerlere desteğe giderken Abidin Şimşek'in de içinde bulunduğu araç PKK'lı teröristlerce pusuya düşürüldü. O araçta bulunan 10 kahramandan ikisi kurtuldu.

Şimşek “5 tane kurşun yedim ve her tarafım şarapnel parçasıydı. 1 haftadan fazla komada kaldım. L4. ve L5. bel kemiklerim kırıldı. Altı ay düzgün yürüyemedim. Sağlam raporu verip ‘Komando olamaz' dediler. 70 gün eksiğim var diye askere gönderdiler. 2007'de gazilik hakkımı iptal ettiler. Vücudumdaki izler tatil yaparken mi oldu” dedi.

KALBİNDE MERMİ VAR AMA GAZİ DEĞİL

1998 yılında askerliğini yedek subay olarak yapan Tuncay Subaşı, vatani görevinin bitimine 10 gün kala Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralandı. Göğsünde ve başındaki şarapnel parçaları ile yaşıyor. Şarapnel parçalarından dolayı başını öne eğemiyor, nefes almakta zorlanıyor. O da uzuv kaybı olmadığı için malulen gazi sayılmayanlardan.

Subaşı şunları anlattı:

“Hastanede, komutanımız geldi ve ‘Tuncay asteğmenim, sen artık bizim kahraman gazimizsiniz' dedi. Ama 20 yıldır uzuv kaybım yok diye gazi değilim. 10 yaşında bir kızım var. Bağcıklı ayakkabı alamıyorum ona eğilip bağlayamıyorum çünkü. En azından cuma namazlarını ayakta kılmak istiyorum ama alnımı secdeye indiremiyorum. Kızımı göğsüme yaslayamıyorum çünkü kalbimde mermi var ama gazi değilim işte…”

KIZINI KALBİNİN ÜSTÜNE BASTIRIP SEVEMİYOR

Subaşı, gazi sayılmayanların dramını sosyal medya mesajıyla duyurdu. Umarız yetkililer de bunu okur, Subaşı ve onun gibilerin sorununa eğilir.