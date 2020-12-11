Devrimci 78’liler Erdal Eren’i andı
Samsun Devrimci 78’liler Derneği, 12 Eylül darbesinin ardından 13 Aralık 1980’de 17 yaşında idam edilen Erdal Eren’i, idamının 40. yılında andı.
Samsun İlkadım İlçesi İstiklal Caddesi Süleymaniye Geçidi’nde Samsun Devrimci 78’liler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Kolukısa basın açıklaması yaptı. Kolukısa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“13 Aralık 1980’de, 12 Eylül faşizmi tarafından idam edilen, çocuklarımıza adını verdiğimiz, 17’nin çok ötesinde, oğlumuz, yoldaşımız, yiğit devrimci Erdal Eren’in idamının 40. Yılı bugün. Erdal Eren, devrimci inancın, kararlılığın onurlu temsilcisi, emperyalizme ve faşizme karşı mücadelenin yılmaz savunucusudur. O, Denizlerden aldığı darağacında direnme meşalesini onurla taşıdı ve kendinden sonra idam edilen devrimcilere devretti. Şan olsun direniş bayrağını taşıyanlara, şan olsun devrimin ve sosyalizmin yılmaz savunucularına. Erdal Eren’i darağacında katleden 12 Eylül faşizmi 40 yıldır devam ediyor. Egemenlerin ihtiyaçlarına göre yeniden tahkim edilerek sürdürülüyor. Hala ülkemiz hak ve özgürlüklerin yok edildiği, muhalif seslerin kısıldığı, farklılıklarımızın birbirine düşürüldüğü, öğrencilerin bilim insanlarının siyasetçilerin içeri atıldığı bir ülke” dedi.
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