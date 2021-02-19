Devrimci hareketin önderlerinden Ulaş Bardakçı, katledilişinin 49. yılında anılıyor

19 Şubat 2021 Cuma, 14:15

Fotoğraf: (Twitter, Bu görsel @Narodnayavolya2 tarafından renklendirilmiştir)

Türkiye 68 kuşağının ve devrimci hareketinin önemli isimlerinden Ulaş Bardakçı'nın öldürülmesinin üzerinden 49 yıl geçti.

19 Şubat 1972 tarihinde İstanbul Arnavutköy’de katledilen Ulaş Bardakçı, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C) ve DEV-GENÇ önderlerinden ve Türkiye devrim hareketinin önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. Bardakçı, bugün ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor.

ULAŞ BARDAKÇI KİMDİR?

Tam adıyla Rasih Ulaş Bardakçı, 1947 yılında Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra ODTÜ'ye girdi. Üniversitede sol düşünceyle tanıştı. ABD'nin Ankara büyükelçisi Robert Komer'in makam aracının ODTÜ bahçesinde yakılması eylemine katıldı. Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) içindeki tartışmalara aktif biçimde katıldı. Gençlik arasında Milli Demokratik Devrim (MDD) tezlerinin etkisinin artmasında önemli bir rol oynadı. Devrimin ancak savaşçı bir partiyle mümkün olabileceğini savundu. THKP-C'nin kuruluşuna katıldı ve parti tezlerinin ortaya çıkmasında etkili oldu. THKP-C'nin ilk genel komitesinde yer aldı ve para, malzeme bulma işleriyle görevlendirildi. THKP-C'nin ilk eylemi sayılan Küçükesat Ziraat Bankası (Ankara) soygununa katıldı.

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının serbest bırakılmaları talebiyle İstanbul'da, İsrail başkonsolosu Efraim Elrom'un kaçırılması eyleminde yer aldı.

Elrom’un ardından İstanbul çapında başlatılan Balyoz Harekâtı sırasında yakalandı. 29 Kasım 1971'de Maltepe Cezaevi'nden, THKP-C'den Mahir Çayan, Ziya Yılmaz ile Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’ndan (THKO) Cihan Alptekin ve Ömer Ayna ile birlikte tünel kazarak firar etti. Kaçtıktan sonra İstanbul'da faaliyetlerini sürdürdü. 19 Şubat 1972 günü saat 07.00 sularında Arnavutköy'de kaldığı ev kuşatıldı. Ulaş Bardakçı, bu evde girdiği çatışmada katledildi.

Ulaş Bardakçı’nın THKP-C Davası’nda Mahir Çayan’la yaşadığı sarılma anı, Türkiye devrimci hareketi için yoldaşlığın ve dostluğun en güzel simgelerinden biri haline geldi. O anlar, Associated Press’in arşiv görüntülerinde de yer aldı.

YAŞAR KEMAL’DEN 'ULAŞ'A AĞIT'

Yaşar Kemal, 19 Şubat 1972'de öldürülen Ulaş Bardakçı anısına, "Bugünlere Bahar İndi" şiir kitabında yer alan "Ulaş" isimli şiirini yazdı. Bu şiirin bir kısmı Zülfü Livaneli tarafından bestelendi. Ayrıca bu şiir Grup Yorum ve Ali Asker tarafından da yorumlandı.

Yaşar Kemal'in "Ulaş" şiiri:

Ulaş

Hele Ulaşa Ulaşa

Ulaş benziyor güneşe

Ulaş kardaş can verirken

Görenlerin aklı şaşa





Ulaş canım Ulaş gülüm

Sana yakışmıyor ölüm

Sana demedim mi kardeş

Düşman hayin düşman zalim





Ulaş benim gülüm güzel

İnsanlığım yolum güzel

Kardeş sen öldükten sonra

Vallah billah ölüm güzel





Döğünürüm yana yana

Haber olmadı mı sana

Yüreğindeki kırk kurşun

Ağır gelmiyor mu sana





Şu boğazın günden yanı

Gitti gelmez Ulaş hani

Bu dünya güzel olacak

Bu insan güzel olacak

Ulaş kardeş koç yiğidim

Görmeyecek güzel günü





Dağlar taşlar geldi dile

Bu dünya kalır mı böyle

Öcümüz yerde kalamaz

Sinanıma selam söyle

Kadirime selam söyle





Sinan Kadir Hüseyinim

Soylu dağım yüce kinim

Ulaş selam et dostlara

Bizi durduramaz ölüm





Bu zalim günler günler geçecek

Bu zalim günler geçecek

Düşmanlar ağu içecek

Bundan sonra yeryüzünde

Çiçekler Ulaş açacak

Çiçekler Kadir açacak

Çiçekler İlkay açacak

Bundan sonra yeryüzünde

Çiçekler dostluk açacak





Generaller generaller

Kızıl kanda kanlı eller

Sizi de yeneriz bir gün

Bize Türk milleti derler





Hele Ulaşa Ulaşa

Ulaş benziyor güneşe

Ancak sen ölürsün böyle

Böyle yiğit biz ölürüz

Düşmanların aklı şaşa

Ulaş benziyor güneşe

Bundan sonra yeryüzünde

Hep çiçekler Ulaş aça