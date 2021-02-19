Devrimci hareketin önderlerinden Ulaş Bardakçı, katledilişinin 49. yılında anılıyor
Devrimci hareketin önderlerinden Ulaş Bardakçı, 49 yıl önce bugün katledildi. Bardakçı, ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor.
Fotoğraf: (Twitter, Bu görsel @Narodnayavolya2 tarafından renklendirilmiştir)
Türkiye 68 kuşağının ve devrimci hareketinin önemli isimlerinden Ulaş Bardakçı'nın öldürülmesinin üzerinden 49 yıl geçti.
19 Şubat 1972 tarihinde İstanbul Arnavutköy’de katledilen Ulaş Bardakçı, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C) ve DEV-GENÇ önderlerinden ve Türkiye devrim hareketinin önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. Bardakçı, bugün ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor.
ULAŞ BARDAKÇI KİMDİR?
Tam adıyla Rasih Ulaş Bardakçı, 1947 yılında Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra ODTÜ'ye girdi. Üniversitede sol düşünceyle tanıştı. ABD'nin Ankara büyükelçisi Robert Komer'in makam aracının ODTÜ bahçesinde yakılması eylemine katıldı. Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) içindeki tartışmalara aktif biçimde katıldı. Gençlik arasında Milli Demokratik Devrim (MDD) tezlerinin etkisinin artmasında önemli bir rol oynadı. Devrimin ancak savaşçı bir partiyle mümkün olabileceğini savundu. THKP-C'nin kuruluşuna katıldı ve parti tezlerinin ortaya çıkmasında etkili oldu. THKP-C'nin ilk genel komitesinde yer aldı ve para, malzeme bulma işleriyle görevlendirildi. THKP-C'nin ilk eylemi sayılan Küçükesat Ziraat Bankası (Ankara) soygununa katıldı.
Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının serbest bırakılmaları talebiyle İstanbul'da, İsrail başkonsolosu Efraim Elrom'un kaçırılması eyleminde yer aldı.
Elrom’un ardından İstanbul çapında başlatılan Balyoz Harekâtı sırasında yakalandı. 29 Kasım 1971'de Maltepe Cezaevi'nden, THKP-C'den Mahir Çayan, Ziya Yılmaz ile Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’ndan (THKO) Cihan Alptekin ve Ömer Ayna ile birlikte tünel kazarak firar etti. Kaçtıktan sonra İstanbul'da faaliyetlerini sürdürdü. 19 Şubat 1972 günü saat 07.00 sularında Arnavutköy'de kaldığı ev kuşatıldı. Ulaş Bardakçı, bu evde girdiği çatışmada katledildi.
Ulaş Bardakçı’nın THKP-C Davası’nda Mahir Çayan’la yaşadığı sarılma anı, Türkiye devrimci hareketi için yoldaşlığın ve dostluğun en güzel simgelerinden biri haline geldi. O anlar, Associated Press’in arşiv görüntülerinde de yer aldı.
YAŞAR KEMAL’DEN 'ULAŞ'A AĞIT'
Yaşar Kemal, 19 Şubat 1972'de öldürülen Ulaş Bardakçı anısına, "Bugünlere Bahar İndi" şiir kitabında yer alan "Ulaş" isimli şiirini yazdı. Bu şiirin bir kısmı Zülfü Livaneli tarafından bestelendi. Ayrıca bu şiir Grup Yorum ve Ali Asker tarafından da yorumlandı.
Yaşar Kemal'in "Ulaş" şiiri:
Ulaş
Hele Ulaşa Ulaşa
Ulaş benziyor güneşe
Ulaş kardaş can verirken
Görenlerin aklı şaşa
Ulaş canım Ulaş gülüm
Sana yakışmıyor ölüm
Sana demedim mi kardeş
Düşman hayin düşman zalim
Ulaş benim gülüm güzel
İnsanlığım yolum güzel
Kardeş sen öldükten sonra
Vallah billah ölüm güzel
Döğünürüm yana yana
Haber olmadı mı sana
Yüreğindeki kırk kurşun
Ağır gelmiyor mu sana
Şu boğazın günden yanı
Gitti gelmez Ulaş hani
Bu dünya güzel olacak
Bu insan güzel olacak
Ulaş kardeş koç yiğidim
Görmeyecek güzel günü
Dağlar taşlar geldi dile
Bu dünya kalır mı böyle
Öcümüz yerde kalamaz
Sinanıma selam söyle
Kadirime selam söyle
Sinan Kadir Hüseyinim
Soylu dağım yüce kinim
Ulaş selam et dostlara
Bizi durduramaz ölüm
Bu zalim günler günler geçecek
Bu zalim günler geçecek
Düşmanlar ağu içecek
Bundan sonra yeryüzünde
Çiçekler Ulaş açacak
Çiçekler Kadir açacak
Çiçekler İlkay açacak
Bundan sonra yeryüzünde
Çiçekler dostluk açacak
Generaller generaller
Kızıl kanda kanlı eller
Sizi de yeneriz bir gün
Bize Türk milleti derler
Hele Ulaşa Ulaşa
Ulaş benziyor güneşe
Ancak sen ölürsün böyle
Böyle yiğit biz ölürüz
Düşmanların aklı şaşa
Ulaş benziyor güneşe
Bundan sonra yeryüzünde
Hep çiçekler Ulaş aça
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