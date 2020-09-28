'Devrimci muhtar' koronavirüse de el attı
“Devrimci muhtar” olarak bilinen Ali Gölpınar koronavirüs salgınında da mahallenin yanında oldu. Gençlerden kendisine dezenfekte ekibi kuran Ankara Keçiören’deki 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Ali Gölpınar, işe muhtarlığı dezenfekte ederek başladı. Mahalledeki apartmanlar Gölpınar’ın kurduğu ekip tarafından ücretsiz olarak dezenfekte edilecek.
Ankara’nın Keçiören ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi’nde apartmanlar ücretsiz olarak dezenfekte edilecek.
“Devrimci” muhtar olarak bilinen 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Ali Gölpınar, gençlerden kurduğu ekiple mahalledeki apartmanları ücretsiz olarak dezenfekte edeceğini açıkladı.
Gölpınar, apartman yönetimlerin dezenfekte malzemesini almasının yeterli olduğunu belirterek, “Binalarını dezenfekte edemeyen ve resmi kurumlara ulaşamayan bütün vatandaşlarımızın binalarını ücretsiz olarak dezenfekte edeceğiz. Teknik ekibimiz binalara ücretsiz hizmet verecek. Bunun amacı halkımız ile dayanışmak. Taksi durakları, okul binaları da bize başvuruda bulunabilir” dedi.
Gölpınar, vatandaşların kendilerine ulaşması için şu numarayı paylaştı: “0312-360-10-11, 0535- 474- 72-64.”
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