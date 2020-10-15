'Dexter', ekranlara geri dönüyor!
2006–2013 yılları arasında yayımlanan "Dexter", yedi yılın ardından ekranlara geri dönüyor. Michael C. Hall’un Dexter rolüne geri döneceği dizinin yeni sezonu, önümüzdeki yılın sonbaharında izleyici ile buluşacak.
İlk olarak 1 Ekim 2006'da Showtime kanalında gösterilmeye başlayan Amerikalı drama dizisi "Dexter", geri dönüyor.
Sosyal medya hesabından attığı bir tweet ile dönüşünü duyuran "Dexter", 23 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan final bölümü ile izleyicilerine veda etmişti.
Michael C. Hall, dizinin yeni sezonu için Dexter rolüne geri dönüyor. Dizinin ilk dört sezonunda yaratıcı olarak yer alan alan ve Emmy’e aday olan Clyde Phillips de "Dexter"ın yeni sezonda ekipteki yerini alacak. Michael C. Hall ve Clyde Phillips, aynı zamanda dizinin yürütücü yapımcılığını da üstlenecek.
10 bölüm şeklinde Showtime kanalında yayınlanacak olan dizinin yeni sezonu, önümüzdeki yılın sonbaharında izleyici ile buluşacak. Dizinin yeni sezonunun çekimleri ise önümüzdeki yılın ilk aylarında başlayacak.
Yeni sezon, dizinin finalinden sonra yaşanan olayları mercek altına alacak ve "Dexter"ın yeni maceralarını ekranlara yansıtacak. Michael C. Hall dışında dizinin yeni sezonunda yer alacak oyuncuların henüz açıklanmadı.
Surprise Motherfucker.— Dexter on Showtime (@SHO_Dexter) October 14, 2020
He’s back. #Dexter pic.twitter.com/EDXov06rot
Popüler Amerikan drama dizilerinden biri olan "Dexter"da baş karakter Dexter Morgan, Miami Metro Polis Departmanı’nda çalışmaktadır. Kendisi bir kan sıçrama analizcisi olarak görev yapmaktadır. Ancak Dexter Morgan’ın bilinmeyen gizli bir yaşamı daha vardır. Kimsenin bilmediği bu gizli hayatında bir seri katil olarak yaşamaktadır.
Bu esrarengiz hikaye, Darkly Dreaming "Dexter" adlı romandan uyarlanmıştır. Darkly Dreaming "Dexter" romanı, Jeff Lindsay’ın "Dexter" romanlarının ilkidir. Ancak dizinin ilerleyen dönemlerdeki sezonları, tamamen romandan bağımsız bir şekilde hazırlanmıştır. Dizinin ilk bölümünü yazan James Manos uyarlamalarla ilgilenmiştir.
Kaynak: Filmloverss
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