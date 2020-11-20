Dexter'ın 9'uncu sezonundan yeni ipuçları

20 Kasım 2020 Cuma, 09:49

Dexter'ın 9. sezonunun konusunun kabaca ne olacağına dair artık birkaç ipucu var.

Independent Türkçe'nin Screen Rant'den aktardığına göre yeni sezon, 8. sezon finalinin 10 yıl sonrasında geçecek. Sezon, Laura Kasırgası'ndan sonra kaybolmasının ve Oregon'da oduncu olarak yeni bir hayata başlamasının ardından Dexter'ın hikayesini sürdürecek. Daha detaya girilecek olursa haber, 9. sezonda Dexter'ın "şimdi ismini değiştirmiş şekilde Miami'den kalkıp dünyanın öbür ucuna yerleşmiş olduğunu" göreceğimizi söylüyor.

Dexter 9. sezonun Dexter Morgan'ın hikayesini nasıl devam edeceği konusundaki bu öngörü epey bir şeyi gün yüzüne çıkarabilir. Öncelikle, hükümetin Dexter'ı hala aradığı ve karakterin hala yakalanmamayı başardığı teyit edilmiş oluyor. Öte yandan Dexter'ın "Miami'den kalkıp dünyanın öbür ucuna yerleşmiş olması" da önemli bir detay olabilir.

Bu, Dexter'ın Oregon'daki mazbut hayatını sürdürdüğüne bir atıf da olabilir, Amerika'nın bir başka ücra köşesinde olduğuna da. Ne var ki Dexter'ın oğlu Harrison ve partneri Hannah McKay'in (Yvonne Strahovski) dizinin sonunda Arjantin'e kaçtığını hatırlamakta fayda var. Belki de geçen 10 yılda onlarla yeniden bir araya gelmiştir.

Dexter'ın 9. sezonu nasıl ilerlerse ilerlesin dizinin "ikinci bir finalini" izlemek şüphesiz büyük ilgi toplayacak. Clyde Phillips, bundan sonra yaşanacak olayların hikayede geriye dönük herhangi bir değişiklik yapmayacağını veya her şeyin rüya olduğunun ortaya çıktığı gelişmeler içermeyeceğini söylemişti, dolayısıyla yapımcının Dexter'ın sonunu nasıl geliştireceğini görmek heyecan verici olacak.

Dizinin geri dönüşü, son birkaç sorunlu sezonu ortadan kaldırmayacak ama 9. sezon izlemeye değecek bir sona ulaşmayı başarırsa bu önceki sezonların gördüğü tepkiyi yumuşatabilir. Her halükarda Dexter 9. sezonla ilgili önümüzdeki aylarda yeni bilgiler edineceğimiz şüphesiz, bunlar da dizinin alacağı rotayı netleştirebilir.