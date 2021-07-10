DG Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, ameliyat edildi
Demir Grup Sivasspor'da diz ameliyatı geçiren Erdoğan Yeşilyurt, beş hafta boyunca sahalardan uzak kalacak.
Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Erdoğan Yeşilyurt'un diz artroskopisi ameliyatının Acıbadem Kayseri Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ile Dr. Bertan Cengiz tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.
Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, başarılı geçen operasyonun ardından Erdoğan Yeşilyurt'un 15 gün sonra salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, üç hafta sonra da koşulara başlamasının öngörüldüğünü belirtti.
Kırmızı-beyazlı futbolcunun yaklaşık beş hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
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