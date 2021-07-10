Samsunspor, kadına şiddete "mor forma" ile tepki gösterdi

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 21:52

TFF 1. Lig ekibi Samsunspor, kadına karşı şiddete dikkat çekmek ve buna karşı çıkmak amacıyla tasarladığı mor formayı futbolseverlere tanıttı.

"Dünyanın en ağır forması" sloganıyla tasarlanan ve üzerinde 15 farklı dilde "Kadına şiddete hayır" ifadesinin bulunduğu forma, kırmızı-beyazlı ekibin yeni sezonda giyeceği formalar arasında yer alacak. Forma, ilerleyen günlerde kulübün resmi ürün mağazasında satışa çıkacak.

Kulüp, formayı şu ifadelerle tanıttı:

"Dünyanın her yerinde, her dilde aynı sorumluluğu paylaşıyoruz. Kadına şiddete karşı durmak için Dünyanın En Ağır Formasını sırtımıza geçiriyoruz. Bu utanca dur demek için #DünyanınEnAğırForması çok yakında Store 55'te!"

Samsunsporlu taraftarlardan ve futbolseverlerden büyük beğeni alan formanın tanıtım videosu şu şekilde: