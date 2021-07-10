Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'ten Galatasaray açıklaması

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 22:46

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un sol kanat oyuncusu Adem Büyük, açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan büyük, takımın yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi:

"İyi çalışıyoruz. Şu anda genç oyuncu ağırlıklı bir takımız. Çocuklar çok güzel bir özveriyle çalışıyorlar. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar bir sakatlık vermedik, en önemlisi o. Umarım bu şekilde de devam eder. Önümüze bakacağız.

Bizde biraz fazla genç oyuncu var, bu takım için artı ama bu hazırlık kampı olduğu için biraz da eksi yazabilir. Ama bizim takımda kötü diyeceğimiz bir genç oyuncu yok. Hepsi öğrenmeye açık. Bizi, hocaları dinliyorlar. Ben hepsine buradan teşekkür ederim."

33 yaşındaki oyuncu, teknik direktör İrfan Buz'dan övgüyle bahsetti:

"İrfan Hoca'nın enerjisi çok yüksek, hiçbirimiz onun kadar enerjik değiliz. Patlamaya hazır bir bomba gibi, biz de ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sezonu puan olarak beklediğimizin çok altında bitirdik ama oyunumuzu geliştirdiğimizi düşünüyorum."

"GALATASARAY'DA FORMA GİYMEK GURUR"

Adem Büyük, 2019-20 sezonunda formasını giydiği Galatasaray'a fırsat olması halinde geri dönmek istediğini belirtti:

"Galatasaray'da forma giymiş olmak benim için ayrı bir gurur. Büyük takımın havasını solumak başka bir şey. Başta Fatih Terim olmak üzere bana çok yardımcı oldular, fırsat verdikleri için teşekkür ederim. Bir sene daha kontratım var, tekrar fırsatım olursa öyle bir camiada forma giymek isterim, kim istemez ki!"

"ASLINDA BAŞARILI BİR ÖĞRENCİYDİM"

Büyük, oynayabildiği kadar oynamak istediğini kaydetti:

"Oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Futbolu ne kadar sevdiğimi anlatamam. Futbol kariyerimi risk alarak devam ettirdim. Babam da izliyordur, bunu en iyi o bilir. Aslında çok başarılı bir öğrenciydim ama futbolla bir arada götürmek çok zor."

"YABANCI KURALI SERBEST OLABİLİR"

Adem Büyük, yabancı kuralı ile ilgili ise şunları söyledi:

"Yabancı kuralı serbest de olabilir, problem değil. Ancak bir yerde takılıyorum: Eğer gelen yabancı senin oyuncundan kötüyse bu kadar çok almaya gerek yok bence. Her sene 15-20 yabancı gelip gidiyor. Kulüpler de maddi anlamda sıkıntıda olduklarını belirtiyor. Tabii bütün sorumluluk kulüplerde, yönetimlerde değil. Burada Türk futbolcular olarak bizlerin de suçu var. Belki çok gevşeğiz. Belki mental anlamda altyapısını iyi alamadık. Bu anlamda birçok sebep sayabilirim.

Bu benim kendi fikrim. Yabancı kuralı serbest de olabilir, problem değil. Ancak elimizdeki oyuncuları değerlendirsek daha mantıklı. En azından kendi oyuncumuzdan kötü yabancı futbolcu alacaksak, hiç almayalım. Ben böyle düşünüyorum."