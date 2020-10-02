DGS tercihleri için "son gün" uyarısı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların tercihlerinin alınma sürecinin bugün sona ereceği uyarısında bulunuldu.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, DGS için bugün son tercih günü olduğu, internet aracılığıyla tercihlerin saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.
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