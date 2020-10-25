DHMİ ihalesi yine ertelendi

25 Ekim 2020 Pazar, 05:30

İhale öncesinde şartnamede idareyi devre dışı bırakacak değişiklikler yapıldığı, ödeme dengelerinin tamamen yüklenici lehine düzenlendiği belirtilmişti.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ihalenin ertelenmesi üzerine, şunları söyledi: “Nisan ayında yapılan ihaleyi Saray’ın müteahhitleri Cengiz-Kalyon-Limak girişimi alamayınca da iptal edilmiş, bakan koltuğundan olmuştu. Bu ihale neden ertelendi? Şirketlerle pazarlıkta anlaşamadılar mı? Saray müteahhitlerinin ihaleyi alamama riski mi var? Bakanlıktan süreci şeffaf yürütmesini istiyor, kamuoyunu tatmin edecek bir yanıt bekliyoruz.”