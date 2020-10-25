DHMİ ihalesi yine ertelendi

Limak-Kalyon-Cengiz İnşaat Ortak Girişim Grubu’nun elenmesinin ardından iptal edilen Çukurova Havaalanı’nın yarın yapılacağı duyurulan ihalesi bu kez de 20 Kasım’a ertelendi.

Mustafa Çakır
25 Ekim 2020 Pazar, 05:30
DHMİ ihalesi yine ertelendi
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İhale öncesinde şartnamede idareyi devre dışı bırakacak değişiklikler yapıldığı, ödeme dengelerinin tamamen yüklenici lehine düzenlendiği belirtilmişti. 

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ihalenin ertelenmesi üzerine, şunları söyledi: “Nisan ayında yapılan ihaleyi Saray’ın müteahhitleri Cengiz-Kalyon-Limak girişimi alamayınca da iptal edilmiş, bakan koltuğundan olmuştu. Bu ihale neden ertelendi? Şirketlerle pazarlıkta anlaşamadılar mı? Saray müteahhitlerinin ihaleyi alamama riski mi var? Bakanlıktan süreci şeffaf yürütmesini istiyor, kamuoyunu tatmin edecek bir yanıt bekliyoruz.” 


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