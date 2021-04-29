DHMİ'den İstanbul Havalimanı için 'garanti ödemesi' açıklaması

29 Nisan 2021 Perşembe, 10:43

DHMİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı’na geçen yıl garanti ödeme yapılmadığı söylendi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Havalimanı’na 2020 yılında hiçbir garanti ödemesi yapılmamıştır. Karalanmaya çalışılan İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL (Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı) tarafından salgın döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak ilan edilmiştir."

2013 yılında yapılan İGA'nın ihalesini Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu almıştı.

