Diagne eğitim gördüğü okulu yeniledi
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne Senegal'de eğitim gördüğü okulun masraflarını üstlenerek yeniletti.
Senegalli ünlü futbolcu Mbaye Diagne, ülkesinin başkenti Dakar'da eğitim gördüğü okula destekte bulundu.Diagne çocukluğunun geçtiği HLM bölgesinde bulunan ve kendisi ile birlikte kardeşlerinin de ilköğretim eğitimini gördüğü HLM4 C/D isimli okulu tamamen yeniledi.Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okulun yenilenen halinin fotoğraflarına yer verdi.İçlerinde çocukların da bulunduğu bölge halkı, okulun duvarına 29 yaşındaki oyuncunun resmini çizerek minnet duygularını iletti.Yenilenen okulda toplam 775 öğrenci eğitim görecek.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Erdoğan'dan yılbaşında kısıtlama açıklaması
- Benzin ve motorine zam!
- Van'da deprem
Video Haberler
- Kuyruğu üzerinde durabilen kanguru hayrete düşürdü
- ‘Bir koç, bir keçi ve üç koyun tarafından esir alındık’
- Maske uyarısı yapan polise saldırıp, kaçmaya çalıştı!
- CHP'li Subaşı'dan AKP'li Tevfik Göksu'ya 'tören' yanıtı
- CHP'li vekil tek tek saydı, Bakan: Duyuyoruz, duyuyoruz
- Kılıçdaroğlu'nu destekler misiniz? sorusuna yanıt
- CHP'li vekilden rapçileri kıskandıracak performans
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Sağlık Bakanlığı personeline kötü haber
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Erdoğan'dan yılbaşında kısıtlama açıklaması
- Benzin ve motorine zam!
- Van'da deprem