Diagne eğitim gördüğü okulu yeniledi

15 Aralık 2020 Salı, 02:19

Senegalli ünlü futbolcu Mbaye Diagne, ülkesinin başkenti Dakar'da eğitim gördüğü okula destekte bulundu.Diagne çocukluğunun geçtiği HLM bölgesinde bulunan ve kendisi ile birlikte kardeşlerinin de ilköğretim eğitimini gördüğü HLM4 C/D isimli okulu tamamen yeniledi.Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okulun yenilenen halinin fotoğraflarına yer verdi.İçlerinde çocukların da bulunduğu bölge halkı, okulun duvarına 29 yaşındaki oyuncunun resmini çizerek minnet duygularını iletti.Yenilenen okulda toplam 775 öğrenci eğitim görecek.

