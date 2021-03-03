Diagne'den Galatasaray açıklaması! Geri dönecek mi?

03 Mart 2021 Çarşamba, 16:03

Devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne açıklamalarda bulundu.

MBAYE DİAGNE NE DEDİ?

WBA'nın resmi internet sitesine konuşan Senegalli golcü Premier Lig'deki performansıyla her takıma gol atabileceğini göstermek istediğini söyledi.

"Kendimi artık Premier Lig'e tamamen adapte olmuş gibi hissediyorum. Buradaki maçların zorluğu hoşuma gidiyor. Ben galip gelmek ve gol atmak için savaşmayı seviyorum. Her takıma karşı gol atabileceğimi herkese göstermek istiyorum"

"TÜRKİYE LİGİ'Nİ DAHA İYİ BİLİYORUM"

Ligin ilk yarısında Galatasaray formasıyla 15 maçta 9 gol atan Diagne, Galatasaray'da daha fazla gol topu filelerle buluşturduğunu söyledi.

"Galatasaray'da oynarken daha fazla gol atıyordum. Bunun nedeni ise Türkiye Ligi'ni Premier Lig'den daha iyi biliyor olmam. Takımdaki arkadaşlarımı daha yeni yeni tanıyorum ve hala en iyi seviyede değiliz. Daha fazla skora katkı yapmak için çok çaba sarfediyorum"

Diagne, West Bromwich Albion formasıyla sahaya çıktığı 6 karşılaşmada 1 gol 1 asistlik bir performans gösterdi.

MBAYE DİAGNE WBA'DA KALACAK MI?

West Bromwich Albion Menajeri Sam Allardyce, hem Diagne hem de Okay Yokuşlu'nun takımda kalmalarını istediği söylemişti. Tecrübeli menajer kulüp Premier Lig'e veda etse dahi iki yıldız oyuncunun bonservisinin alınması gerektiğini savunmuştu.