Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı
Didem Arslan Yılmaz Habertürk TV'den ayrıldığını duyurdu. Yılmaz'ın yeni adresi ise Ciner’in bir başka kanalı olan Show TV olacak.
Didem Arslan Yılmaz, Habertürk ile yollarını ayırdığını duyurdu
Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili Arkadaşlarım, yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Haberin farklı bir kulvarında yeni bir program heyecanı içindeyim. Artık Habertürk’de olmayacağım. Ama aynı çatı altında olacağız. Show Tv’deyim artık. Çok uzağa gitmiyorum. Sizleri çok seviyorum, başarılarınızı ilgiyle izlicem hep. Kalbimdeki yeri ayrı Habertürk’ün, çok emek verdim. Acısıyla, tatlısıyla çok anıyla ayrılıyorum. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. Reytinginiz, reytingimiz bol olsun” ifadelerini kullandı.
HDP TARTIŞMASI
HDP’nin ‘Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü’nün tartışıldığı Türkiye'nin Nabzı programında, HDP’ye kendini ifade etme fırsatı tanınmadığını söyleyen avukat Salim Şen'e, sunucu Didem Arslan Yılmaz ‘biz özel sektörüz, bu bir tercih meselesedir' demişti. Yılmaz'ın bu sözleri tartışma yaratmıştı.
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