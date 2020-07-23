Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı

23 Temmuz 2020 Perşembe, 12:38

Didem Arslan Yılmaz, Habertürk ile yollarını ayırdığını duyurdu



Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili Arkadaşlarım, yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Haberin farklı bir kulvarında yeni bir program heyecanı içindeyim. Artık Habertürk’de olmayacağım. Ama aynı çatı altında olacağız. Show Tv’deyim artık. Çok uzağa gitmiyorum. Sizleri çok seviyorum, başarılarınızı ilgiyle izlicem hep. Kalbimdeki yeri ayrı Habertürk’ün, çok emek verdim. Acısıyla, tatlısıyla çok anıyla ayrılıyorum. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. Reytinginiz, reytingimiz bol olsun” ifadelerini kullandı.

HDP TARTIŞMASI

HDP’nin ‘Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü’nün tartışıldığı Türkiye'nin Nabzı programında, HDP’ye kendini ifade etme fırsatı tanınmadığını söyleyen avukat Salim Şen'e, sunucu Didem Arslan Yılmaz ‘biz özel sektörüz, bu bir tercih meselesedir' demişti. Yılmaz'ın bu sözleri tartışma yaratmıştı.