Didem Arslan'ın yeni adresi kesinleşti: İşte programın adı...
Didem Arslan Yılmaz, Show TV’de canlı yayınlanacak yeni bir program hazırlığında. Arslan’ın sunacağı programın haber olmayacağı programın adının da, 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' olacağı öğrenildi.
Habertürk’ten ayrılan Didem Arslan Yılmaz Show TV’ye geçti.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Didem Arslan, “Artık Habertürk’de olmayacağım. Ama aynı çatı altında olacağız. Show Tv’deyim artık. Çok uzağa gitmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Didem Arslan’ın, CİNER Yayın Holding tarafından yapılan basın açıklamasıyla, Show TV’de program yapacağı resmiyet kazandı. Yapılan açıklamada, “Didem Arslan Yılmaz, Show TV’de canlı yayınlanacak yepyeni bir program ve içerikle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor” ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Mansur Yavaş'ın 'afiyet ver' kampanyasına rekor destek
- Kadınların İstanbul Sözleşmesi etkinliğine müdahale
- İmamoğlu'ndan çağrı: İtiraz etmeye davet ediyorum
- Asılı halde gören yurttaşlar hemen ekiplere haber verdi
- Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
- Melek Mosso, Cumartesi Anneleri için söyledi
- Yavru boz ayı kaçtı, köpek kovaladı
- Koronavirüse rağmen yat partisi kamerada
- Bu adam ve bu adam gibiler benim bir şeyim olamaz
- Genç kadına ‘sahibin nerede’ deyip yüzüne tükürdü!