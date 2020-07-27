Didem Arslan'ın yeni adresi kesinleşti: İşte programın adı...

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:38

Habertürk’ten ayrılan Didem Arslan Yılmaz Show TV’ye geçti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Didem Arslan, “Artık Habertürk’de olmayacağım. Ama aynı çatı altında olacağız. Show Tv’deyim artık. Çok uzağa gitmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Didem Arslan’ın, CİNER Yayın Holding tarafından yapılan basın açıklamasıyla, Show TV’de program yapacağı resmiyet kazandı. Yapılan açıklamada, “Didem Arslan Yılmaz, Show TV’de canlı yayınlanacak yepyeni bir program ve içerikle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor” ifadeleri kullanıldı.