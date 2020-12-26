Didem Soydan'dan Sabah gazetesine: 'Yalan haber yapmak sizlerin DNA'sına işlemiş bunu biliyoruz'
Didem Soydan'ın da yer aldığı Köy Okulları Yardım Projesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet gönderdi. Sabah gazetesinde yer alan bir haberde, tabletlerin Ebru Şallı tarafından gönderildiği yazıldı. Soydan Sabah'a tepki gösterdi.
Köy Okulları Yardım Projesi, ihtiyaç sahibi 700 öğrenciye tablet gönderdi. Sabah gazetesinde yer alan haberde ise, bu tabletlerin Ebru Şallı tarafından gönderildiği yazıldı. Kendisi de projede yer alan Didem Soydan, Sabah gazetesinin haberine tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soydan şu ifadeleri kullandı:
"Sabah gazetesinin yaptığı yalan haber üzerine Köy Okulları Yardım Projesi'nin açıklaması aşağıdadır. Sabah gazetesi bilerek yalan haber yapmak sizlerin dnasina işlemiş bunu biliyoruz ama bizzat kampanyanın başında biri olarak sizi mecburen düzeltmek durumundayım."
Sabah gazetesi yalanından bahsediyorum. Tek başına bir yere yalakalanmadan, önemli biri ile bağlantısı olmadan sadece düzgünlük ve iyilikle yapılan bir projeyi duyurmaya? Ödünüz kopuyor di mi ? @Sabah"
Sabah gazetesinin yaptığı yalan haber üzerine @koyokullariyard nin açıklaması aşağıdadır pic.twitter.com/spljw0ttoY— didem soydan (@didem_soydan) December 25, 2020
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