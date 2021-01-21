Didem Soydan'dan yeğenine tecavüz eden amcanın serbest bırakılmasına tepki

21 Ocak 2021 Perşembe, 14:13

17 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunmakla suçlanan amca Osman Çur, tutuklu yargılandığı davada serbest bırakıldıktan sonra mahkeme çıkışı davul zurnayla karşılanmıştı. Ünlü model Didem Soydan ise Osman Çur'un serbest bırakılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

'SONRA AHLAKSIZ OLAN, SAPIK OLAN BİZ OLALIM'

Didem Soydan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Yeğenine tecavüz eden ve tecavüzü mahkemece kanıtlanan amcayı dışarı salan yargı? Ve onu davul zurna eşliğinde karşılayan ailesi? Sonra ahlaksız olan, sapık olan biz olalım. Peki olalım. Sesimiz çıktıkça terörist, fetöcu, ahlaksız biz olalım. Peki.

Yeğenine tecavüz eden ve tecavüzü mahkemece kanıtlanan amcayi dışarı salan yargı ? Ve onu davul zurna eşliğinde karşılayan ailesi ? Sonra ahlaksız olan ,sapik olan biz olalım. Peki olalım.

Sesimiz çıktıkça terörist,fetocu,ahlaksız biz olalım .Peki. — didem soydan (@didem_soydan) January 21, 2021

NE OLMUŞTU?

İsviçre’de yaşayan ve akraba ziyareti için Mardin Kızıltepe’ye gelen 17 yaşındaki Z.Ç.’nin amcası Osman Çur tarafından iki gün boyunca tecavüze maruz bırakıldığı için açılan davada, mahkeme, tecavüzü DNA raporuyla kanıtlanan sanık Osman Çur’un tutuksuz yargılanmasına kararı verdi.

Tahliye kararını duyan akrabaları davul ve zurna ile cezaevine gelerek Çur’un tahliyesini kutladı. Tecavüze maruz kalan Z.Ç., üç kez intihar girişiminde bulunmuştu.



