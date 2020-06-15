Didem Soydan'ı hedef alan Köse'ye soruşturma
Didem Soydan, 10 Nisan’da aniden ilan edilen ve yurttaşlarda paniğe neden olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili attığı eleştirel tweetin ardından kendisine “pornocu” diyen Erol Köse hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Köse hakkında soruşturma başlattı.
Ünlü model Didem Soydan, sosyal medya hesabından hükümeti eleştiren bir paylaşım yapmasının ardından kendisine “Pornocu isyan etmiş bak hele” diyen Erol Köse hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Savcılık, Köse hakkında soruşturma başlattı.
Didem Soydan’ın savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde;
“Erol Köse sosyal medya platformu Twitter'da @drerolkose isimli hesabı üzerinden Didem Soydan hakkında 'Pornocu Didem Twitter'da devlet yönetimine gider yapmış!' paylaşımı yapmıştır. Yine aynı gün içerisinde Instagram hesabı üzerinden Didem Soydan'a ait görüntülerle birlikte 'Erotic saplantılı Dido, gider mi yapmış? Pornocu isyan etmiş bak hele…” ifadeleri yer aldı.
Cumhuriyet, Didem Soydan'a ulaştı. Ancak Soydan, konuya dair ayrıca bir açıklama yapmak istemediğini söyledi
NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00 itibariyle, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.
Akşam saatlerinde aniden ilan edilen bu karar yurttaşlarda paniğe sebep olurken marketlerde, manavlarda ve fırınlarda uzun kuyruklar oluşmuştu.
Didem Soydan, ani sokağa çıkma yasağı ve sonrasında yaşanan olaylar ile ilgili ise, “Devletin tüm kasasını boşalttığınız için ilan edemediğiniz karantinadan son iki saatte karar alıp milleti sokağa döktünüz? İnsan sağlığı ile böyle mi oynanır? Kimi kime şikayet edeceğiz?” diye tweet atmıştı.
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