Didim Belediye Başkanı Atabay'a yönelik iddialarda yeni gelişme

06 Ekim 2020 Salı, 23:45

Didim Belediye Başkanı’na yapılan cinsel istismar iddiasının sahiplerinden olan S.T., Ayla Ekin Deniz’in ve eşi Suat Deniz’nin gazetesinde köşe yazarı olduğu ortaya çıktı. Ayla Ekin Deniz ve Suat Deniz Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü’ne kumpas kurdukları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

2014 yerel seçimlerinde Didim Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Deniz Atabay’ın göreve başlamasıyla birlikte bir önceki dönemde verilen imara aykırı bina ruhsatını iptal etmesiyle başlayan süreçte Ahmet Deniz Atabay’ın önce evi kurşunlanmış daha sonra kızı kaçırılmaya çalışılmış ve bu süreç çeşitli tehdit, iftira ve şantajlarla bugüne kadar gelmişti. Son olarak da Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın kendisinden iş isteyen kadına cinsel istismarda bulunduğu haberi gündeme gelmişti.

Cinsel istismara uğradığını iddia eden S.T adlı kadının adli makamlara daha herhangi şikayeti bulunmuyordu.

BİRLİKTE HAREKET ETMİŞLER

TELE1'in haberine göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir’e yönelik kumpas ve şantaj iddiasıyla haklarında soruşturma açılarak gözaltına alınan Aydın Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Suat Deniz, eşi Ayla Ekin Deniz ve onlarla birlikte hareket ettiği tespit edilen gazeteci Mehmet Özışık’ın, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’e yönelik cinsel istismar iddialarında da birlikte hareket ettiklerine ortaya çıktı.

Özışık kardeşler ihbarı yapan ve yayınladıkları videoda sadece sesini verdikleri belediye başkanı tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen kadının kimliğini ısrarla saklamıştı. İsmini sakladıkları kadının aynı soruşturmada şüpheli olan Ayla Ekin Deniz ve eşinin sahibi olduğu ‘’beklenegazete’’ de köşe yazarlığı yaptığı ortaya çıktı.

Mehmet Özışık’ın youtube kanalından yayınladığı videodaki iddiaları dile getiren ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili suç duyurusunda bulunan kişinin, Özışık ile birlikte ADÜ Rektörü Aldemir’e yönelik şantaj ve tehdit soruşturmasında şüpheli olan Suat Deniz. ve Ayla Ekin Deniz’in sahibi olduğu ‘’BEKLENENGAZETE’’ isimli internet haber sitesinde köşe yazarı olarak çalışan S.T. olduğu bilgisine ulaşıldı.

TANIMIYORUM DEDİĞİ ORAK İLE SARILAN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

S.T’nin avukatının ise, Özışık kardeşlerin, hiç tanımadıklarına dair şeref yemini etmesine karşın Didim’de kaldıkları otelin de sahibi olan ve Didim Belediye Başkanı Atabay ile kaçak yapı nedeniyle 6 yıla yakın zamandır mücadele eden iş adamı Ahmet Orak’ın da avukatı olan Av. Murat Sultansu olduğu öğrenildi.