Didim Belediye Başkanı'na saldırı! Olayın perde arkası yeniden gündemde

17 Haziran 2021 Perşembe, 15:09

‘Tecavüz kumpası’ finansörünün tetikçileri bu kez Didim Belediye Başkanı Atabay’a beyzbol sopalı saldırıyla gündeme geldi. Rant çetelerinin hedefindeki Ahmet Deniz Atabay'a yönelik saldırı ve kumpasların organize bir şekilde devam ediyor.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, videosunu yayımladığı gazeteci Hadi Özışık'ın kardeşleri Süleyman ve Mehmet Özışık'ın adının karıştığı tecavüz kumpası ve Ahmet Deniz Atabay'a yönelik saldırıların perde arkası merak edilmeye başlandı.

İşte yaşanan olaylar...

"TECAVÜZ KUMPASINI FİNANSE ETMEKLE SUÇLANAN İŞ ADAMI AZMETTİRDİ"

Didim’de kaçak yapılaşmaya izin vermediği için kimi rant çetelerinin hedefi halene gelen Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 15 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Atabay’a yönelik saldırıyı, daha önce tecavüz kumpasını finanse etmekle de suçlanan iş adamı A.O.’nun azmettirdiği öne sürüldü.

ÖZIŞIK KARDEŞLERİN TECAVÜZ KUMPASI

Yasa dışı yapılaşma ısrarları karşısında geri adım atmadığı için önce Özışık kardeşlerin de adının karıştığı bir grup tarafından tecavüz kumpası ile hedef haline getirilen Ahmet Deniz Atabay’a, beyzbol sopalarıyla saldıran 15 kişilik grubun da aynı kişiler tarafından yönlendirildiği belirlendi. Gece saatlerinde Atabay’a yönelik gerçekleşen saldırının azmettiricisinin, bir süre önce, Özışık kardeşlerin de adının karıştığı tecavüz kumpasının soruşturma sürecinde, kumpas organizasyonunu finanse ettiği yönünde verilere ulaşılan A.O isimli iş adamı olduğu öğrenildi.

Bilindiği gibi, adı geçen iş adamının, yasadışı yapılaşma ısrarına geçit vermeyen Didim Belediye Başkanı Atabay’a kurulan tecavüz kumpası için 1 milyon liraya anlaştığı bunun 700 bin lirasını ödediği ancak amaca ulaşılamayınca geri kalan parayı ödemediği belirtilmişti. Söz konusu iş adamının, kumpasın bütün çarkları çözüldükten sonra iyice köşeye sıkıştığı bunun üzerine de Atabay’a saldırı talimatını verdiği öne sürüldü. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı ve Didim Emniyeti'nin saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma ve araştırma başlattığı öğrenildi.

'ALTIN VURUŞU' ÖZIŞIKLAR’IN YAPACAĞI TECAVÜZ KUMPASININ WHATSAPP YAZIŞMALARI

Sesgazetesi’nde Cem Ulucan imzalı haberde, Mehmet Özışık’ın ‘altın vuruş’ yapacağı tecavüz kumpasıyla ilgili whatsapp yazışmaları yayımlandı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ı hedef alan tecavüz iddiası içeren kumpasta rol alanların, daha önce Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir’e yönelik montaj kaset kumpasının failleri olması da dikkat çekti.

Bilindiği gibi Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili gazeteci Mehmet Özışık, youtube üzerinden yaptığı yayınlarda bir kadına tecavüz ettiği iddialarında bulunmuş, daha sonra da yüzünü gizlediği bir kadının, tecavüz iddialarını içeren röportaj videosunu yayınlamıştı. Konu ile ilgili başlatılan soruşturmada, iddiaların asılsız olduğu, söz konusu kadın ile Belediye Başkanı Atabay’ın bir araya geldiğine dair hiçbir kayıda rastlanmadığı, birbirlerini tanımadıkları tespit edilirken, ulaşılan deliller ve dijital materyallerde, tecavüz iddiası içeren kumpasın detaylarına da ulaşıldı.

Didim Savcılığı’nın dijital materyallerle ilgili araştırmasının bir bölümündeki whatsapp yazışmaları şöyle;

Ayla: “Şimdi Didim'e gideceğiz, bir kadın sesi lazım benim sesim tanınırmış. Hemen 5 bin verecekler. Serap ben gelmem dedi ameliyatlı. Muallayı çağırdım yayladan Atça'da şuan sen onu da alıp bizim arabayı buraya koycaz Serap'ın arabayla gidecez. Ablama 5 bin deme ben ağzımdan ona 2 bin çıkmıştı, şimdi 2.500 dicem. 1000 senin 1000 benim 500 de masraf dicem”

Suat: “Nedir bu ayla neler oluyor”

Ayla: “4000 ben alacam ben de bilmiyom”

Suat: “Kim verecek” Ayla: “Orak, herhalde”

Suat: “Kim Çağırdı”

Ayla: “Ekrem. Mehmet Özışık var ya. Bu altın vuruş olacak dedi. Şimdi bu yazdıklarımı tek tek sil Lütfen”

REKTÖRE ŞANTAJ VE KUMPAS

Söz konusu yazışmalardaki Ayla, Beklenen Gazete adlı internet sitesinin Yazı İşleri Müdürü de olan ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir’e yönelik kaset kumpası ve şantaj soruşturmasında Mehmet Özışık ile birlikte yargılanan Ayla Ekin Deniz.

Suat ise Ayla Ekin Deniz’in 5 bin lira karşılığında yapılacak işi anlattığı kişi. Aynı internet sitesinin sahibi ve Ayla Ekin Deniz’in eşi, aynı zamanda Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin Onursal Başkanı olan Salih Suat Deniz.

Serap’a gelince… Serap tecavüz iddiası içeren kumpasın “kiralık” figürü.

Ayla Ekin Deniz’e ait Beklenen Gazete isimli yayın organının köşe yazarı. Serap, Mehmet Özışık’ın “altın vuruş” olarak yayınladığı röportaj videosunda, “Deniz Atabay bana tecavüz etti” diyen ve savcılık soruşturmasında yalanları ortaya çıkan Serap Terzi.

Deniz Atabay’a kurulan kumpasın baş aktörlerinden gazeteci Mehmet Özışık. Hadi ve Süleyman Özışık’ın kardeşi, konuşmalarda “Bu altın vuruş olacak” dediği iddia edilen kişi.

Orak: Tecavüz iddiası içeren kumpas videodaki Serap’a verilecek olan beş bin lirayı ödeyecek kişi. Orak aynı zamanda önceki belediye yönetimi döneminde imar mevzuatına aykırı bir şekilde verilen ruhsatı Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tarafından iptal edilip kaçak yaptığı inşaatları mühürlenen iş adamı Ahmet Orak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir’e yönelik kumpas ve şantaj soruşturma ve davasının şüpheli ve sanıklarının, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a yönelik tecavüz kumpasın da içinde yer aldıklarının savcılık araştırmaları sonrası elde edilen WhatsApp yazışmalarıyla ortaya çıkması sonrası her iki olayın yargı tarafından zincirleme ve organize suç olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği merak ediliyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 15 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Atabay’a yönelik saldırıyı, daha önce tecavüz kumpasını finanse etmekle de suçlanan iş adamı A.O.’nun azmettirdiği öne sürüldü.

Olay sonrası kaçmayı başaran saldırganları yakalamak için yoğun bir çalışma başlatan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 şüpheliyi göz altına aldı. Gözaltında yapılan soruşturmanın ardından şüphelilerden Mahmut Orak (56), İhsan Orak (20) ve Yusuf Caner Özbek (20) savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ayrıca başkana saldırıya karışan Milli Beka Hareketi Didim İlçe Başkanı Ali Sakaroğlu (32) ve Bilal Demir (24) serbest bırakılırken, Fatih Özbek (45) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mühürlenen Maril Otelin sahibi Ahmet Orak’ın da ifadesinin alındığı soruşturmada, Ahmet Orak’ın oğlu İhsan Orak ve kardeşi Mahmut Orak’ın yanı sıra Yusuf Caner Özbek’in tutuklanmaya sevk edilmesi dikkat çekti.







