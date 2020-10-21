Didim Belediyesi Zabıta Müdürü, seyyar satıcı tarafından bıçaklandı
Aydın'ın Didim ilçesinde Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, pazar yerinde ekibiyle gerçekleştirdiği denetim sırasında, bir seyyar satıcı tarafından bıçakla yaralandı. Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Didim halkından aldığımız destek ve yasaların bizlere vermiş olduğu yetkiler doğrultusuna görevimizi ifa etmekten asla imtina etmeyeceğiz" denildi.
Alınan bilgiye göre, Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, ekibiyle Çarşamba Pazarı'nda denetime çıktı. Pazar yerinde seyyar satıcılık yaptığı belirtilen B.T. ile zabıta ekibi arasında tartışma çıktı. Tartışmada B.T, Hacıfettahoğlu'nu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli B.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırılan Hacıfettahoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.
Saldırıya ilişkin Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bilinmelidir ki, Didim halkından aldığımız destek ve yasaların bizlere vermiş olduğu yetkiler doğrultusuna görevimizi ifa etmekten asla imtina etmeyeceğiz. Bir süredir yaşadığımız bu planlı ve organize saldırılar karşısında asla yılmadan, aksine daha da güçlü bir şekilde Didim’in ve Didimli’nin hakkını gasp etmeye çalışan büyük, küçük her türlü kirli yapı ve kişiler ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Zabıta Müdürümüz’ün sağlık durumu iyi yönde seyretmekte olup, bir an önce görevinin başına döneceğine olan inancımız sonsuzdur. Bu hain saldırıyı gerçekleştiren kişiler ve perde arkasında bu saldırıyı planlayanlar hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır" denildi.
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