Didim kaçak bina yapımına taviz yok
Didim Belediyesi ekipleri kaçak yapılara karşı gece gündüz denetimleri sürdürüyor.
Didim’in Akbu¨k Mahallesi, Kumkent civarında bulunan ticari işletmenin yer aldığı binanın kaçak olan ilaveleri yapı kayıt belgesinin Çevre ve Şehircilik Mu¨du¨rlu¨ğu¨ tarafından iptal edilmesinin ardından belediye ekipleri yıkıma başladı. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “İlçemizde kaçak yapılara asla izin vermeyiz. Ekipler gece gu¨ndu¨z denetimleri su¨rdu¨ru¨yor. Asla kaçak bina, işletme ve yapıya taviz vermeyiz” dedi.
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