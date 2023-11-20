Didim’de bir gazeteci daha hayatını kaybetti









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Yayınlanma: 20.11.2023 - 18:04

Güncelleme: 20.11.2023 - 19:14

Aydın’ın Didim ilçesinde görev yapan ve katıldığı basın toplantısında kalp krizi geçiren Gazeteci Kemal Etleç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kasım ayının 2. haftasında hayatını kaybeden Bahri Aşık’ın ölümünün ardından Kemal Etleç’in de hayatını kaybetmesi camiada üzüntüye neden oldu.



AK Parti Didim Belediye Başkan Aday Adayı Naci Şenses’in başvurusu için ilçe teşkilatında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Gazeteci Kemal Etleç, basın toplantısı esnasında bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçiren Gazeteci Etleç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelerine rağmen Etleç, hayatını kaybetti. Gazeteci Etleç’in ani ölümü ailesini, sevenlerini üzdü.

ilçede 12 günde 2 gazetecinin hayatını hayatını kaybetmesi basın camiasını da üzdü.

