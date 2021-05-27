Didim'de deniz atıkları incelendi, kaynağı tespit edildi
Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme projesinin ikinci tur ilkbahar etabı tamamlandı.
Didim’e bağlı Fener koyunda gerçekleştirilen etkinliğe Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İbrahim Gürdal ve ekibi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynel Şener, E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci, Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Badeser Dumlupınar, Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Aslı Kıray ve Türçev Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş katıldı.
Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 25 personelin sabahın erken saatlerinde başlatmış olduğu çalışma sonucunda bölgeden 450 kg atık toplandı.
Etkinlikte atık karakterizasyonu tanımı ve verilerle tanımlanması yapılırken, plastik atıkların ve özellikle av tüfeklerinde kullanılan fişeklerin yoğunluğu dikkat çekici sayılarda değerlendirildi. Atıkların yerel kaynaklı olmadığı ve deniz kaynaklı olduğu ve alana sürüklenerek geldiği tespit edildi.
Konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “ Avrupa Çevre Ajansı deniz çöpleri izleme projesinin ikinci tur ilkbahar etabını Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanımız İbrahim Gürdal ve Türçev Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş’ın katılımı ile ilçemize bağlı Fener Koyu'nda gerçekleştirdik. Doğayı korumak, yaşadığımız çevreyi gelecek nesillere temiz bırakmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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