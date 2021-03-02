Didim’de en düşük işçi maaşı 4 bin 218 TL oldu

02 Mart 2021 Salı, 11:00

Karşılıklı anlaşmanın sağlandığı toplu sözleşme toplantısında, Didim Belediyesi’nde bir işçi için en düşük maaş sosyal yardımlar hariç 4 Bin 218 TL oldu.



Sendika sözleşmesinde son noktayı koyduklarını belirten, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Personelimizle omuz omuza Didim’e hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Kentimize hizmet konusunda alın teri ile çalışan personellerimizin mutlu olması için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Sözleşmenin tüm personele hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.