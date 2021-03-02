Didim’de en düşük işçi maaşı 4 bin 218 TL oldu

GENEL-İŞ sendikası ile Didim Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı. Karşılıklı anlaşmanın sağlandığı toplantıda, Didim Belediyesinde bir işçi için en düşük maaş sosyal yardımlar hariç 4 bin 218 TL oldu.

İZMİR / Cumhuriyet
02 Mart 2021 Salı, 11:00
Didim’de en düşük işçi maaşı 4 bin 218 TL oldu
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Karşılıklı anlaşmanın sağlandığı toplu sözleşme toplantısında, Didim Belediyesi’nde bir işçi için en düşük maaş sosyal yardımlar hariç 4 Bin 218 TL oldu.

Sendika sözleşmesinde son noktayı koyduklarını belirten, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Personelimizle omuz omuza Didim’e hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Kentimize hizmet konusunda alın teri ile çalışan personellerimizin mutlu olması için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Sözleşmenin tüm personele hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.


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