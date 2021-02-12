Didim'de kıyı temizliği

12 Şubat 2021 Cuma, 08:00

Kıyı temizliği çalışmalarına ailesiyle birlikte katılan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Ege kentlerinde temizlik olgusu havada, karada ve denizde olmak üzere çok yönlü hassasiyet gerektiren bir konudur. Bize miras bırakılan bu kenti ve çevresini, gelecek nesillerimize teslim ederken çevreye duyarlı bir yönetim anlayışıyla hareket etmek zorundayız. Biliyorsunuz, çevresel bilinci oturmuş bir kenttir Didim. Doğadaki tüm canlılarımızı düşünerek hizmet planlaması yapıyoruz. Kıyılarımızı temizlemeye, buralarda yaşayan canlılarımızı düşünerek hareket etmeye devam edeceğiz” dedi. 50’ye yakın çevrecinin katıldığı kıyı temizlik çalışmalarında 1.5 ton çöp toplandı.