Didim'de kıyı temizliği
Avrupa Çevre Ajansı’nın “Deniz çöpleri izleme” programı kapsamında TÜRÇEV ile kıyı temizliğine katılan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ilçeye gelen herkesi çevreyi temiz tutmaya davet etti.
Kıyı temizliği çalışmalarına ailesiyle birlikte katılan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Ege kentlerinde temizlik olgusu havada, karada ve denizde olmak üzere çok yönlü hassasiyet gerektiren bir konudur. Bize miras bırakılan bu kenti ve çevresini, gelecek nesillerimize teslim ederken çevreye duyarlı bir yönetim anlayışıyla hareket etmek zorundayız. Biliyorsunuz, çevresel bilinci oturmuş bir kenttir Didim. Doğadaki tüm canlılarımızı düşünerek hizmet planlaması yapıyoruz. Kıyılarımızı temizlemeye, buralarda yaşayan canlılarımızı düşünerek hareket etmeye devam edeceğiz” dedi. 50’ye yakın çevrecinin katıldığı kıyı temizlik çalışmalarında 1.5 ton çöp toplandı.
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