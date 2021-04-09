Didim’de Manastır koyu için verilen karar yargıya taşınıyor

09 Nisan 2021 Cuma, 15:55

Didim Derneği, Didim Turizm Derneği, Didim Eğitim ve Çevre Derneği, Didim Kültür Mirasını Koruma Derneği, Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (DİHAD) ve Didim Çevre Platformu (DİÇEP), Didim Su Sporları Derneği bileşenlerinden oluşan Didim Sivil Gelişim Platformu, Manastır koyu olarak bilenen bölgede emsal değeri 0,10 olan inşaat hakkının Özelleştirme İdaresi Başkanlı tarafından tam 5 katı artırılmasına tepki gösterdi. Platform, planlara aykırı kararı yargıya taşıyacaklarını duyurdu.

Didim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve şehir plancısı Filiz Hekimoğlu, konuya ilişkin yaptıkları basın açıklamasında, “İlçemiz ne yazık ki yine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı uygulamaya koymak istediği yüksek oranda ayrıcalıklı inşaat hakkı tanıyan kararlarla karşı karşıyadır" dedi.

Manastır koyu ve yakın çevresindeki planların değişikliğiyle kıyıların yüksek yoğunluklu yapılaşmaya açıldığını kaydeden Hekimoğlu, "Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre; mülkiyeti TEDAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı parsellerde bölgesel emsal değeri 0,10 olan inşaat hakkı, tam beş katı artırılıyor. Bu artış, yürürlükteki mevzuatlara aykırı olarak, üstelik hiçbir teknik ve bilimsel gerekçelere dayanmadan gerçekleştiriliyor” dedi.

Bakanlığın 2008 yılında 1/25000 ölçekli Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Revizyon Çevre Düzeni Planı’nı yürürlüğe koyduğunu hatırlatan Hekimoğlu, “Bu plan, kentimizin gelişimine yön veren ana plan kararlarımızdır. 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre, bölgenin tüm alt ölçekli planları bu plan kararlarına göre hazırlanmalıdır. Yani Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli alt planların, yürürlükte olan 1/25000 ölçekli plan kararına uygun olma zorunluluğu yasa gereğidir. Ama olmadığını görmekteyiz” dedi.

Bakanlık kararlarıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığının uygulamak istediği kararların aynı paralellikte olmadığını belirten Hekimoğlu, “Özelleştirme İdaresinin kentimizin sağlıklı bir biçimde gelişiminden yana, mevzuatlara uygun olmayan, keyfi kararlar ürettiğine inanıyoruz. Bu planla hedeflenen, Didim kentinin bilim ve tekniğe uygun olarak gelişimi değildir. Teşvik edilen turizm hiç değildir” ifadelerini kullandı.