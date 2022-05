Didim VegFest coşkusu başladı

20 Mayıs 2022 Cuma, 16:21

Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen Didim VegFest, 4’ncü kez kapılarını açtı. Açılışta Didim Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi izleyicilerden büyük beğeni toplarken bando takımı ve animatörlerin eşlik ettiği kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Festival kapsamında vegan yiyeceklerin ve ürünlerin yer aldığı pek çok stant açıldı. Vegan kokoreçten tantuniye, dondurmadan baklavaya kadar sayısız ürün ziyaretçilerle buluştu. Öte yandan festivalde çocuklara özel çocuk atölyesi oluşturuldu. Düzenlenen söyleşilerde vegan felsefesi ve hayat tarzına yönelik bilgiler aktarıldı.

'İYİ YAŞAM KENTİ DİDİM'

Didim’de üç gün boyunca devam edecek festivalde konuşan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hediye ettiği Cumhuriyetimizin değerlerini en iyi şekilde yaşatmaya, değerlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Didim Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana, kentimizin değerine değer katmak, 'İyi Yaşam Kenti Didim' sloganımız doğrultusunda Didim'i cazibe merkezi haline getirmek için birçok çalışma ve projeye imza atmaya özen gösterdik. Bugün de ilkini 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz Didim VegFest'in kapılarını 4'üncü kez açıyoruz. 2 yıl pandemi nedeniyle ara verdiğimiz festivalimizi son düzenlediğimizde 200 bin kişi katılım sağlamıştı. Bu yıl bu sayıyı katlamak için tüm birimlerimiz ile yoğun bir çaba sarf ettik. Veganizm felsefesini vegan dostu kentimizde anlatmaktan gurur duyuyoruz. 3 gün sürecek festivalimizin hem katılımcılarımıza hem de değerli misafirlerimize unutulmaz anlar yaşatacağına eminim. Herkesi festivalimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'TADININ ETE YAKIN OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORLAR'

Festivalde vegan ürünlerin satışını yapan Deniz Yoldaç, “Soya fasulyesinden tantuni, mantardan kokoreç yapıyoruz. Bitkisel et üretimi gerçekleştiriyoruz diyebiliriz. Bu festivalde de ürünlerimizi tanıtmaya geldik. Birçok kişi et olmadan bu ürünlerin yapılabileceğini bilmiyor. Türkiye’de de bununla ilgili çok fazla çalışma var. Bu tarz festivaller de duyurmak için güzel alternatif oluyor. Vegan olmak, sadece yemekle ilgili bir şey değil. Burada kullandığımız deterjandan tekstile her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Hayvan sömürüsüne yaşamın her alanında karşı çıktığımız bir felsefe. Genelde deneyenler vegan yiyecekleri çok beğeniyor. Tadının ete yakın olabileceğini düşünmüyorlar halbuki baharat ve çeşitli tekniklerle aynı tadı yakalamak mümkün" dedi.

VEGAN BAKLAVADAN VEGAN DOLMAYA

Çocuk atölyesinde görevli Eda Çepni, "Çocuklar için pek çok etkinlik düzenledik. Atölyemizde zeka oyunlarımız var. Yüz boyama etkinliği yapıyoruz. Darbukalarla ritim çalışması gerçekleştiriyoruz. Hem aileler, hem çocuklar hem de bizler için güzel bir aktivite" diye konuştu.





Festivalde vegan dondurma satışı yapan Ayhan Yılmaz, “Vegan ve vejetaryenlerin yiyebileceği dondurmaları süt kullanmadan, şerbet ile yapıyoruz. Dondurmalarımızın tamamı meyveli. Yiyenlerin hepsi çok beğeniyor. Her yıl festivale katılıyoruz" dedi.





Festivale üçüncü kez katılan ve vegan yiyecekler satan Elif Ezgi, “İçli köftelerimizi normalde kıymalı yapıyorum vegan olması için mercimekli yaptım. Vegan dolma, biber salatası ve vegan baklava yaptım. Bunlarda hiçbir hayvansal ürün olmadan sadece zeytinyağı kullandım" diye konuştu.





Festivale katılan vatandaşlardan Derya Tokcuoğlu, "Vegan ürünlerin sergilendiği bu festivale ailece geldik ve son derece beğendik. Birçok ürünün vegan olabileceğini bilmiyordum anca bu festivalde öğrendim" diye konuştu.

Öte yandan Didim’de üç gün boyunca devam edecek olan festival kapsamında yarın 50 metrelik vegan dürümü yapılacak. Festival konserler ve çeşitli söyleşilerle devam edecek.