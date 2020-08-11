Diego Reyes’in testi pozitif çıktı
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Diego Reyes, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe’de 2018-2019 sezonunda forma giyen Meksikalı futbolcu Diego Reyes, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Reyes, "Sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uyun. Benim yaptığım hatayı yapmayın" ifadelerini kullandı.
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