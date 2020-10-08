Diğer insanlarla nasıl daha iyi iletişim kurulur? İşte dört ipucu

08 Ekim 2020 Perşembe, 11:30

Yaşam boyunca ustalaşmak gereken en önemli becerilerden biri başkalarıyla iletişim kurmak. ABD’li iletişim danışmanı ve yaşam koçu Charreah K. Jackson, başkalarıyla iletişim kurmayı kolaylaştıracak 4 etkili ipucunu sıraladı:

1. GEREKTİĞİNDE 'HAYIR' DİYEBİLMELİSİNİZ

İnsanları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorsanız "hayır" diyebilmek zordur. Ancak Jackson, zamanın yalnızca bir kez harcanabilen değerli bir şey olduğunu hatırlatıyor:

"Hayır diyememek, boşa harcanan zamandan pişmanlık duymanıza yol açar. Bir şeye 'evet' dediğiniz her an, onun yerine yapabileceğiniz bir sürü şeye 'hayır' diyorsunuz.

Bir şeyi yapıp yapamayacağınız konusunda kendinize karşı dürüst olun. Yapamayacağınızı düşünüorsanız sınırlarınızı belirtmeniz ve "hayır" demeniz çok önemli."

2. BAŞKALARINA YETKİ VERMEYİ ÖĞRENİN

Tüm işi kendiniz üstlendiğinizde işinizde daha üretken ve daha iyi görüneceğinizi düşünebilirsiniz. Ancak Jackson’a göre bu, toplumun yardım istemeye savaş açmasına neden oluyor:

"Her büyük insan, bulunduğu konuma ulaşmak için yardım almıştır.

Ayrıca, görevi devrettiğiniz kişilerin ne yapılacağından emin olmasını sağlamak için onlara zaman ayırmanız ve iletişim kurmanız gerekiyor."

3. ANLAŞMAZLIKLARI YÖNETİN

İnsanlar farklı görüşlerde olabilir. Ancak Jackson, biriyle sert bir tartışmaya girmeden önce derin bir nefes almanızı ve sakinleşmenizi öneriyor.

Sakinliğin bulaşıcı olduğunu hatırlatan Jackson, tartışmanın iki tarafının da aynı takımda olduğunu ve aynı hedefe kilitlendiğini aklında tutması gerektiğini söylüyor:

"Ortak amaç ve hedef belirlemek, özellikle aynı fikirde olmadığımız zamanlarda diyalog kumamız için temel sağlar."

4. İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ ŞEYİ PAYLAŞIN

Jackson ihtiyaç duyduğunuz konularda yardım istemekten veya bir şeyler rica etmekten korkmamanız gerektiğini söylüyor.

İletişim danışmanı, kendi aydınlanmasını uçaktayken tuvalete gitmesi gerektiğinde ve yanında oturan kişiden müsaade istemekten çekindiğinde yaşadığını belirtiyor:

"Bir şeyler istemekten kelimenin tam anlamıyla rahatsız oluyordum. Ancak aydınlandım ve isteğimin rahatsızlık vereceğini düşünmek yerine, insanların yardım etmekten mutlu olacağını düşünmeye başladım."

Kaynak: Independent Türkçe