Diğer insanlarla nasıl daha iyi iletişim kurulur? İşte dört ipucu
İletişim danışmanı Charreah K. Jackson, diğer insanlarla iletişim kurmayı kolaylaştıracak ipuçları sıraladı. Jackson, “Her büyük insan, bulunduğu konuma ulaşmak için yardım almıştır” dedi
Yaşam boyunca ustalaşmak gereken en önemli becerilerden biri başkalarıyla iletişim kurmak. ABD’li iletişim danışmanı ve yaşam koçu Charreah K. Jackson, başkalarıyla iletişim kurmayı kolaylaştıracak 4 etkili ipucunu sıraladı:
1. GEREKTİĞİNDE 'HAYIR' DİYEBİLMELİSİNİZ
İnsanları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorsanız "hayır" diyebilmek zordur. Ancak Jackson, zamanın yalnızca bir kez harcanabilen değerli bir şey olduğunu hatırlatıyor:
"Hayır diyememek, boşa harcanan zamandan pişmanlık duymanıza yol açar. Bir şeye 'evet' dediğiniz her an, onun yerine yapabileceğiniz bir sürü şeye 'hayır' diyorsunuz.
Bir şeyi yapıp yapamayacağınız konusunda kendinize karşı dürüst olun. Yapamayacağınızı düşünüorsanız sınırlarınızı belirtmeniz ve "hayır" demeniz çok önemli."
2. BAŞKALARINA YETKİ VERMEYİ ÖĞRENİN
Tüm işi kendiniz üstlendiğinizde işinizde daha üretken ve daha iyi görüneceğinizi düşünebilirsiniz. Ancak Jackson’a göre bu, toplumun yardım istemeye savaş açmasına neden oluyor:
"Her büyük insan, bulunduğu konuma ulaşmak için yardım almıştır.
Ayrıca, görevi devrettiğiniz kişilerin ne yapılacağından emin olmasını sağlamak için onlara zaman ayırmanız ve iletişim kurmanız gerekiyor."
3. ANLAŞMAZLIKLARI YÖNETİN
İnsanlar farklı görüşlerde olabilir. Ancak Jackson, biriyle sert bir tartışmaya girmeden önce derin bir nefes almanızı ve sakinleşmenizi öneriyor.
Sakinliğin bulaşıcı olduğunu hatırlatan Jackson, tartışmanın iki tarafının da aynı takımda olduğunu ve aynı hedefe kilitlendiğini aklında tutması gerektiğini söylüyor:
"Ortak amaç ve hedef belirlemek, özellikle aynı fikirde olmadığımız zamanlarda diyalog kumamız için temel sağlar."
4. İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ ŞEYİ PAYLAŞIN
Jackson ihtiyaç duyduğunuz konularda yardım istemekten veya bir şeyler rica etmekten korkmamanız gerektiğini söylüyor.
İletişim danışmanı, kendi aydınlanmasını uçaktayken tuvalete gitmesi gerektiğinde ve yanında oturan kişiden müsaade istemekten çekindiğinde yaşadığını belirtiyor:
"Bir şeyler istemekten kelimenin tam anlamıyla rahatsız oluyordum. Ancak aydınlandım ve isteğimin rahatsızlık vereceğini düşünmek yerine, insanların yardım etmekten mutlu olacağını düşünmeye başladım."
Kaynak: Independent Türkçe
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- Akdeniz Üniversitesi rektöründen Böcek hakkında açıklama
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
- RTÜK’ten Halk TV'ye yine ceza!
- Akşener'den, İYİ Parti'de yaşanan krize karşı hamle
- Komşuları Özgü Namal'ın eşinin ölümünün ardından konuştu
- Menzil Bakanlığı’nın Recep Abisi
- AKP'li Mehmet Metiner'den Ayhan Bilgen açıklaması
- Mahkemeden Ankaralılara müjde gibi karar
- Muğla’da talan kapısı açıldı
Video Haberler
- A Haber'in kurgu haberi sosyal medyanın diline düştü
- Üniversitelerde eğitim başlayacak mı? İşte o açıklama
- Tünel çıkışında otomobil ineğe böyle çarptı
- İstanbul’da korku dolu anlar kamerada
- Kaynanamı öldürecektim, kısmet kayınpederimeymiş
- İzmir'de ortalık savaş alanına böyle döndü!
- Et döner diye bakın ne yedirmişler?
- Yavaş'ın Berat Albayrak'a ilişkin sözleri gündem oldu
- Pitbull dehşeti! Kanlar içinde kaldı
- Bir anda ortaya çıktı! Hortum paniği kamerada
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- Akdeniz Üniversitesi rektöründen Böcek hakkında açıklama
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
- RTÜK’ten Halk TV'ye yine ceza!
- Akşener'den, İYİ Parti'de yaşanan krize karşı hamle
- Komşuları Özgü Namal'ın eşinin ölümünün ardından konuştu
- Menzil Bakanlığı’nın Recep Abisi
- AKP'li Mehmet Metiner'den Ayhan Bilgen açıklaması
- Mahkemeden Ankaralılara müjde gibi karar
- Muğla’da talan kapısı açıldı