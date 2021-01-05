'Dijital Sahne' serisi, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Damla Sönmez'in rol aldığı 'Hamlet'le başlıyor

05 Ocak 2021 Salı, 09:40

Zorlu PSM'nin Based Istanbul iş birliğiyle hayata geçirdiği yeni çevrimiçi serisi "Dijital Sahne" 7 Ocak'ta başlıyor.

"Dijital Sahne"de tiyatronun kültleşen eserlerinden kesitler, günümüz perspektifinden yorumlanarak, İbrahim Çiçek yönetmenliğinde Zorlu PSM YouTube kanalında izleyicilere sunulacak.

7 Ocak’ta gerçekleşecek ilk gösterimde, Shakespeare’in dünyada en çok sahneye konan eseri "Hamlet"ten kısa bir bölümü Cem Yiğit Üzümoğlu ve Damla Sönmez oynayacak.

Klasik tiyatro eserlerine modern bir bakış sunan projede eserlerin uyarlama ve yönetmenliğini İbrahim Çiçek; sahne ve kostüm tasarımlarını skenograf Ceyda Balaban; video yönetmenliğini ise Gizem Kızıl üstleniyor.

ON ESER İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

"Hamlet" ile başlayacak olan seri boyunca yine William Shakespeare’e ait “On İkinci Gece”, “Romeo Juliet”, “Hırçın Kız”, “Bir Yaz Gecesi Rüyası” metinlerinin yanı sıra Anton Çehov’un “Ayı”, “Martı”, “Üç Kız Kardeş”, Sofokles’in “Antigone” ve Henrik Ibsen’in “Nora” metni kısa hikaye formatlarıyla dijital dünyada seyirciyle buluşacak.

ZAMANSIZ BİR HİKAYE...

William Shakespeare’in yüzlerce yıl önce kaleme aldığı bu zamansız hikayenin güncel kesitinde, Hamlet ve Ophelia; kılıçlar, savaşlar ve ihanetten oluşan bir dünya kadar; kameralardan, aynalardan ve selfielerden oluşan bir dünyada yaşadıklarını sorguluyorlar.

Ophelia’nin türküleri ve Hamlet’in ihanete mahkum oluşunun yarattığı çıkmaz, mahremiyete saygı duymayan bir dünyada giderek daha da derinleşiyor. Gurur her şeyi yıkıp geçmeseydi belki de her şey çok farklı olabilirdi.