Dijital yayın platformu Netflix, uzun zamandır beklenen özelliğini duyurdu
Dijital yayın platformu Netflix, uzun zamandır beklenen zamanlayıcı (timer) özelliğini duyurdu. Dünya genelinde sınırlı sayıdaki Android kullanıcısına test amaçlı sunulan zamanlayıcı beğenilirse bütün cihazlar için erişilebilir olacak.
Şu an yalnızca yetişkin profillerinde mevcut özellik ekranın sağ üst köşesinde saat simgesiyle yanyana bulunuyor. Bu simgeye tıklayan kullanıcıların karşısına 15, 30, 45 dakika ve Finish Show (Program Bitince) seçenekleri çıkıyor.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, seçilen zamanın sonunda uygulama video oynatmayı durduruyor. Zamanlayıcının cihazların bataryasını koruması ve izleyicileri uyuyakalma endişesinden kurtarması bekleniyor.
Netflix, kullanıcıların zamanlayıcıya sağladığı uyuma ve onu beğenisine göre özelliğin masaüstü de dahil olmak üzere diğer cihazlara da sunulacağını belirtti.
Netflix'in her zaman uygulamasını iyileştirmenin yollarını aradığını belirten şirketin adı açıklanmayan bir sözcüsü, "Bu test en son örnek" dedi. Gizmodo'ya konuşan sözcü, zamanlayıcının duraklatma endişesini ortadan kaldırarak üyelere izleme deneyimi üzerinde daha fazla kontrol imkanı sağladığını belirtti ve şöyle devam etti:
"Bu tür testleri yapıyoruz ve yalnızca üyelerin deneyimini iyileştirdiğini keşfedersek daha geniş kullanıma sunuyoruz."
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